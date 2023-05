Antonio Guijarro Viudez invita a sus lectores a entrar en el mundo de los sueños a través de su libro ‘El sueño secreto de Frank Gallardo’

Antonio Guijarro Viudez se ha inspirado en las novelas policíacas y en obras como El Código Da Vinci, para crear su libro, El sueño secreto de Frank Gallardo. “Creo que los lectores se sorprenderán al leer el final inesperado de la obra”, indica él mismo.

“Siempre me han gustado las novelas policíacas y cuando leí El Código Da Vinci de Dan Brown pensé que podía promocionar mi ciudad natal con una novela del mismo tipo de género”, confiesa.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “hechos históricos mezclados con el desarrollo de la trama que hace que la novela sea más interesante. Al mismo tiempo que se describen monumentos de mi ciudad y los motivos de su creación y su utilidad”.

Sinopsis El sueño secreto de Frank Gallardo es una novela extraordinaria con ecos bien trabajados de Dan Brown y Umberto Eco, en la que se narra la historia de un hombre común y corriente, Frank Gallardo, quien recibe un día una misteriosa llamada pidiéndole que desaloje su casa minutos antes de que esta vuele en pedazos por los aires y, con ella, lo que había sido su vida hasta entonces. Se abre así una trama tensional en la que el Priorato de Sion, la Orden del Temple, los Illuminati y una millonaria herencia pesan sobre sus hombros, poniéndolo en la mira de una conspiración que, como un mecanismo de relojería, amenaza a cada paso con poner punto final a su vida. Una novela que corta el aliento, con un final inesperado.

Autor Antonio Guijarro Viudez

Nacido en el siglo pasado, en el año 1963, en la ciudad de Tarragona.

Durante toda su vida, ha vivido en la misma ciudad, trabajando en diversas empresas y en diferentes puestos de trabajo, permitiendo realizar su formación.

Durante su trayectoria profesional, jamás pensó en escribir. Su trayectoria y desarrollo profesional estaban encaminados hacia puestos de trabajo de administración en las empresas. Aunque le gustaba mucho leer y su mente nunca se cansaba con la lectura de un buen libro, nunca se había planteado escribir uno. Hasta que un día, en el año 2009, Círculo de Lectores, a la cual le compraba muchos libros, hizo un concurso para escritores noveles.

Con la premisa del concurso como objetivo, decidió escribir su primera novela, aunque el resultado del concurso no fue el que esperaba. Nunca supo en qué puesto quedó su novela, ya que solo publicaban las tres primeras, por lo que su idea de escribir quedó aparcada; hasta que apareció la pandemia y confinaron a todo el mundo en el año 2021. Entonces, como no se permitía la movilidad de las personas, decidió enviar su novela, El Sueño Secreto de Frank Gallardo, a la editorial Letra Minúscula para que le hiciesen un informe de lectura y, si le gustaba dicho informe, publicar la novela. El resultado del informe fue muy favorable y decidió publicarla, pero mientras duraba el confinamiento escribió la segunda novela, llamada Frank Gallardo y el Báculo Perdido. Estas dos novelas en conjunto, con una tercera que se llamará Frank Gallardo y La Estrella de David, formarán una trilogía, en la cual Frank Gallardo es el personaje principal.

En el año 2016, una cadena de televisión llamada AXN emitía una serie llamada Castle; pidió a los telespectadores que enviasen microrrelatos de misterio creando un libro llamado: La audiencia ha escrito un crimen, publicado por Círculo Rojo Grupo Editorial y en el cual se publicó un microrrelato suyo, el que lleva el número 164.

En el año 2022, recibió el 2.º premio en el 2.º concurso literario realizado por la asociación vecinal del barrio de San Pedro y San Pablo, Tarragona, con una novela policial corta llamada Barba Roja y el colgante endiablado, que el día de San Jordi de 2022 se presentará en un libro con otros relatos que se presentaron a dicho concurso. Este libro será publicado por dicha asociación.

Así que esto le da nuevos ánimos para seguir escribiendo…