Dra. Lourdes Ruiz: "disponemos de nuevos tratamientos que mejoran los síntomas del ojo seco que afecta a más del 30% de las personas mayores de 50 años"

En el Aula de Salud de este jueves, los oftalmólogos de Policlínica Gipuzkoa, Lourdes Ruiz y Héctor Fariña presentarán las últimas novedades incorporadas para el tratamiento del ojo seco o la blefaritis, como el láser de luz pulsada IPL o el Blephex. Una paciente, que se resistía a tener que ponerse gafas, compartirá su experiencia tras operarse de la vista en Policlínica Gipuzkoa Se puede seguir online a través del canal YouTube de Policlínica Gipuzkoa o diariovasco.com. "La cirugía de ojos, bien sea de presbicia, miopía, hipermetropía o cataratas es una de las intervenciones más rápidas y seguras que existen actualmente" explica el oftalmólogo de Policlínica Gipuzkoa Héctor Fariña. "Estos procedimientos están hoy absolutamente protocolizados y son rápidos y ofrecen excelentes resultados", añade Fariña que junto con la oftalmóloga Lourdes Ruiz, ofrecerán una conferencia este jueves, 25 de mayo, en el Aquarium de San Sebastián, sobre los últimos avances en el tratamiento del ojo seco mediante el láser de luz pulsada IPL o la técnica Blephex, y explicarán en qué consiste hoy la cirugía ocular.

El ojo seco afecta al treinta por ciento de la población con más de cincuenta años pero aseguran los expertos que con los nuevos tratamientos se logra una rápida y notable mejoría.

En el Aula presentarán además el testimonio de una paciente donostiarra que se resistía a ponerse gafas y que no dudó en operarse cuando le dijeron que tenía cataratas y explica la sencillez y rapidez con que ha vivido su experiencia de operarse de la vista. En palabras del oftalmólogo, "en el caso de esta paciente tenemos que destacar que era una paciente que no solo tenía cataratas, también padecía de hipermetropía, astigmatismo para visión lejana y presbicia. Por ello, la sometimos a un tratamiento estándar de facoemulsificación con extracción de la catarata y un implante de una lente intraocular que corrige el astigmatismo".

Los oftalmólogos de Policlínica Gipuzkoa presentarán los nuevos avances tecnológicos incorporados al quirófano, utilizados especialmente para la cirugía de la hipermetropía, miopía, presbicia y la cirugía de cataratas.

El Aula es presencial pero también puede seguirse online a través del canal de YouTube de Policlínica Gipuzkoa o a través de diariovasco.com y los asistentes podrán trasladar todas sus preguntas en el coloquio posterior a la exposición que será moderada por la Directora Médico-Asistencial de Quirónsalud en Gipuzkoa, Sonia Roussel.

