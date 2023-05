Aplazame lanza una campaña de financiación al 0% TAE en la que participan más de 300 comercios en España

Para que el usuario pueda financiar a coste 0 sus compras, Aplazame asume el 50% de la TAE y la tienda el otro 50%. Durante los siete días que dura la campaña, los comercios logran duplicar su cifra de ventas Aplazame, la plataforma de pago a plazos instantánea en el punto de venta online y offline, parte del grupo WiZink, lanza en colaboración con su universo de comercios asociados una campaña de financiación al 0% TAE para todo tipo de compras que se lleven a cabo en la semana del 22 al 28 de mayo.

La iniciativa, conocida como Aplazame Zero, que alcanza este año su tercera edición, reúne en torno a ella a más de 300 comercios, que logran duplicar su cifra de facturación en ventas financiadas durante los siete días que dura la campaña, según los datos recabados de la edición del pasado año.

Con el fin de que el usuario logre financiar a coste 0 sus compras a lo largo de la campaña, Aplazame asume el 50% de la TAE y la tienda el otro 50%.

Además de la financiación al 0% TAE, la campaña lleva asociada una ambiciosa acción de marketing apoyada fundamentalmente en canales digitales, como Youtube, Google, Facebook e Instagram, con un alcance superior a los 10 millones de usuarios en España.

Aplazame Zero tiene como objetivo apoyar las ventas de los comercios en un mes como el de mayo, en el que tradicionalmente no existen campañas de rebajas.

"Cada vez más la financiación al 0% es entendida por las tiendas como una herramienta más de venta, como puede serlo también el envío gratis a casa. Para el cliente final, constituye un incentivo decisivo para tomar la decisión de compra. Por ello, las tiendas valoran en momentos puntuales asumir cierto coste que después revierte en mayor conversión y recurrencia del cliente", declara Mercedes Estrada, responsable de Marketing de Aplazame.

Entre las cadenas de tiendas que participan en la campaña figuran enseñas tan reconocidas como Deporvillage, Bimani, LG, Linkia o Skinvity.

Acerca de Aplazame

Aplazame es el negocio de financiación flexible en punto de venta del banco digital WiZink. Su plataforma ha transformado el acceso al crédito para compras online y en tiendas físicas en España.

Fue fundada en 2014 y adquirida por WiZink en 2017. Proporciona una solución disruptiva de financiación que se adapta a las necesidades de las tiendas, permitiéndoles atraer a nuevos compradores y fidelizar a los ya existentes. Asimismo, atiende a los requerimientos de los consumidores, que obtienen facilidades para afrontar el pago de sus compras.

WiZink es el banco digital experto en financiación al consumo en España y Portugal. Ofrece a sus clientes un amplio abanico de soluciones de financiación personalizadas, sencillas transparentes y digitales, así como productos de ahorro que buscan impulsar el potencial financiero de las personas de manera sostenible, responsable y realista.