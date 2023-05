Los consultores de Gi Group Holding llegan a la provincia de Barcelona en busca de candidatos

El próximo viernes 26 de mayo este peculiar autobús llegará al Centro Comercial La Maquinista de Barcelona. El día 27 se trasladará hasta la localidad de Terrassa, donde estacionará en el Parc des Catalans, y, por último, terminará su recorrido barcelonés el lunes 29 de mayo en la Plaza Centro Cultural de Martorell de esta localidad Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, ha impulsado la puesta en marcha de un autobús, que recorrerá a través de su GiBusTour, diferentes puntos de la geografía española durante los meses de mayo y junio con el objetivo de aumentar la empleabilidad de quienes se encuentran en búsqueda activa de trabajo o quieran dar un giro a su carrera profesional, pero también de favorecer la empleabilidad local e impulsar las empresas de la zona.

El GiBus pasará por las localidades catalanas de Barcelona, Terrassa y Martorell. El viernes 26 de mayo estará estacionado en el Centro Comercial La Maquinista de Barcelona, posteriormente se trasladará a Terrassa el sábado 27 de mayo, donde estacionará en el Parc des Catalans, y finalizará su recorrido el lunes 29 de mayo en la Plaza Centro Cultural de Martorell. El horario establecido en todas las localidades será de 11 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde. Así, quiénes se acerquen hasta el GiBus tendrán la oportunidad de realizar una entrevista y recibir asesoramiento laboral por parte de un consultor especializado de Gi Group Holding, además de información acerca de los puestos de trabajo, sectores más demandados en la zona y ofertas de vacantes que estén activas en esos momentos y que sean de interés para los candidatos. Del mismo modo, quiénes se encuentren trabajando, pero quieran mejorar su marca personal, buscan un cambio profesional o quieren relanzar su carrera también pueden acercarse hasta el GiBus en busca de un asesoramiento laboral personalizado. En total, Gi Group Holding estima que atenderá a cerca de 20.000 personas durante las casi 4 semanas en las que el GiBus recorrerá España.

Con el concepto, "Working dates by Gi Group", esta iniciativa surge como fruto de la implicación social de la compañía y su compromiso de estar cerca de los candidatos durante su proceso de búsqueda de trabajo.

Javier Carbonell, Candidate Experience Manager de Gi Group Holding, ha afirmado sobre esta iniciativa que "el GiBus cumple con nuestro objetivo como compañía de movilizarnos, de ayudar a la sociedad y a quién realmente necesita asesoramiento en su búsqueda de empleo. Después de unos años de pandemia en los que nos hemos visto obligados, de alguna forma, al contacto a distancia con nuestros candidatos, nos hemos propuesto volver a uno de los básicos diferenciadores de Gi Group Holding: el trato cercano y personalizado con nuestros candidatos. Desde Gi Group Holding estamos encantados de poder recibir y atender presencialmente a todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda activa de empleo o bien necesiten potenciar e impulsar su carrera profesional. Tenemos la experiencia, el compromiso y al personal adecuado para hacerlo. Por tanto, como organización, creemos que es fundamental mantenernos fiel a nuestra propuesta de valor. Nuestra prioridad siempre ha sido y son las personas y es el momento de salir a la calle para materializar nuestro objetivo de posicionar al candidato en el centro de la organización".

Un autobús y un objetivo: conseguir el match perfecto con su próximo empleo

El particular autobús de Gi Group Holding hará realidad su concepto, "Working dates by Gi Group", y los consultores de la compañía tendrán sus citas con los candidatos en un autobús dividido en dos plantas y diferentes espacios.

En la parte inferior, los candidatos que se acerquen encontrarán el punto de información, la zona de "Gi Bus Talks" donde tendrán lugar charlas de orientación laboral, pero también acogerá la zona de "Work Dates", el espacio en el que tendrán lugar las "citas" entre consultores y candidatos donde podrán disfrutar de una barra de gran variedad de smoothies, elaborados por Peakjuice Smoothies. Igualmente, los candidatos que se acerquen y participen en las distintas actividades propuestas del GiBus también tendrán la oportunidad de hacerse una fotografía profesional para incluir, por ejemplo, en su currículum o en su perfil de portales de empleo.

En cuanto a la parte superior del autobús, estará destinada a networking y un espacio reservado a clientes e invitados.

Próximas paradas del GiBusTour

Tras su paso por las localidades barcelonesas, el GiBus emprenderá su viaje hacia Valencia. A continuación, partirá a Alicante, antes de poner rumbo a la Comunidad de Madrid, estacionando en Getafe, Madrid o Coslada, donde finalizará su particular recorrido el 8 de junio.