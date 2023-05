Lanzamiento de la nueva web de Telynet

Telynet lanza su nueva web para que los visitantes siempre consigan una información adecuada y actualizada de ellos. Por eso ha creado una web que está bien diseñada, tiene un aspecto moderno y presenta contenido fresco, los visitantes tendrán una impresión muy positiva sobre Telynet, sobre su historia y podrán interactuar directamente con Telynet Telynet empresa Líder en la Transformación Digital Comercial Móvil y Omnicanalidad, sigue avanzando y trabajando en el desarrollo de las nuevas tecnologías, para que las empresas de venta y distribución puedan hacer una transformación digital lo más cómoda posible y acorde con sus necesidades.

Telynet se ha especializado en la creación e implementación de productos de software para empresas, en el campo de las Soluciones Móviles (SFA), Gestión de Relaciones con Clientes (CRM), Servidores de Ventas Avanzados, Bots, Reconocimiento de Imágenes, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial, Machine learning, Bjoin By Telynet (Nueva RRSS para empresas), etc.

Por todo esto y como no podía ser de otra manera, Telynet ha querido dar a su Web una renovación total, para que sus visitantes siempre tengan una información adecuada sobre la empresa y por supuesto, actualizada en todo momento.

Navegando en esta nueva web se encontrará su Historia, Fotos, Videos, información de Productos, Demos, Webinar, Blog, Entrevistas, Seminarios, Clientes, podrás conocer a la Directiva, a los Equipos de Grupo Telynet, se verán ofertas de Empleo, se podrá Interactuar, etc.

El año pasado comenzaron a fraguar la nueva web, el diseño y desarrollo, les ha llevado casi un año, pero por fin ve la luz la nueva web de Telynet, con un resultado muy bien valorado por expertos.

Es una web atractiva, funcional, navegable, intuitiva, actualizada, accesible, innovadora y personalizada.

Define la esencia de Telynet, es una web viva y actualizada.

Todo esto se puede comprobar directamente visitando la página en www.telynet.com

Sobre Telynet

Desde su creación en el año 1989, Grupo Telynet se ha especializado en la edición e implementación de productos de software para empresas de Gran Consumo, Alimentación, Bebida, Farmacéuticas, Cosmética, etc. En el entorno de Soluciones Omnicanal para la gestión comercial (Venta, Preventa, Autoventa, Televenta, Reparto, Cobros, Gestor Punto de Venta, B2B, B2C, etc.)

Durante más 33 años, Telynet ha desarrollado un amplio Know-how basándose en numerosos proyectos y productos desarrollados con éxito, en diferentes países. La amplia experiencia acumulada, los conocimientos suministrados por sus clientes, así como la continua investigación para dar un mejor servicio, han conseguido que Telynet sea Líder del Sector, con más 50.000.000 pedidos en el 2022, más de 300 clientes en más de 20 países y más de 25.000 usuarios móviles utilizando sus soluciones.

Grupo Telynet basa su crecimiento en proveer el mejor servicio de preventa y posventa en sus sistemas móviles de gestión comercial, por eso, para este año 2023 esperan superar 70.000.000 pedidos.