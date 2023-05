Los aceites faciales para lograr una piel joven, jugosa y firme están en auge según marcas como Omorovicza y Perricone MD

Hay vida más allá de las cremas hidratantes para difuminar las arrugas y los signos de la edad. Y las reinas lo saben Con corona o sin ella, las reinas han sido grandes iconos de estilo y referentes beauty a lo largo de la historia. María Antonieta no se iba a la cama sin antes haberse aplicado una crema blanqueadora e Isabel II, aunque ocultaba sus manos siempre con unos guantes blancos, usaba varias veces al día crema en ellas para hidratarlas y disimular los signos de la edad. Tener una piel bonita y cuidada es la mejor carta de presentación y si hay un cosmético digno del neceser de una royal es, sin lugar a dudas, un aceite facial. Y no es de extrañar, porque dejan un acabado ‘glow’ con el que soñaría cualquiera.

Reinas con y sin corona: Hungría, España, etc.

Cuenta la historia que la primera mujer que usó una fragancia fue la reina del Hungría. Su aroma es inconfundible hasta tal punto que, hoy, es la seña de identidad de toda la línea de cosméticos de Queen of Hungary, de la firma húngara Omorovicza. Aunque su producto estrella sea su bruma, el aceite facial Queen Oil, que salió a la venta hace apenas unos meses, es ya uno de los productos más deseados porque hace, literalmente, magia en la piel. "Queen Oil alivia el daño que producen en la piel los cambios estacionales, los desequilibrios hormonales o los tratamientos indebidos a los que la sometemos", señala Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. El nuevo lanzamiento de la marca trabaja en profundidad para acabar con la sequedad severa, la pérdida de densidad y reparar la barrera cutánea cuando está debilitada. "Lo consigue gracias al poder de los aceites más valiosos que da la naturaleza y que actúan reparando, reconstruyendo y rellenando. Con tres fuentes de omega: el aceite de alfalfa, el de onagula y el de chía, que reconstruyen los niveles de lípidos de la piel y fomentan la síntesis de ceramidas a la vez que retienen la humedad para devolverle el resplandor juvenil, Queen Oil es un tratamiento de rescate que no solo se puede usar en el rostro, también en los brazos, el escote o para resaltar las clavículas en esta época en la que lucimos escotes halter, palabra de honor, etc.", apostilla la directora técnica de Omorovicza.

Queen Oil de Omorovicza tiene un precio de 135 € en Purenichelab.com

Pero no hace falta irse a Hungría para hablar de pieles de reinas luminosas y radiantes. La reina Letizia es una de las mujeres con las pieles más bonitas del país. Se dice que el secreto de su piel luminosa, lisa y firme está en la dieta que sigue y que encaja con la creada por el Dr. Nicholas Perricone, que diseñó una forma de alimentarse con efecto antiinflamatorio en la piel para reducir los picos glucémicos y los procesos de glicación que provocan que aparezcan arrugas y finas líneas. Ahora, también puede incorporar a su rutina de belleza Chia Oil Essential Fx Acyl-Glutathione, un aceite facial que borra las arrugas y que cuenta con dos ingredientes estrella: la patente de la casa, el Acil Glutatión, y la chía.

Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil está a la venta en Perricone MD por 90 €

"Chia Oil Essential Fx Acyl-Glutathione es intensamente nutritivo y suaviza la apariencia de arrugas y pliegues para tener cutis más terso y saludable", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD. Con lípidos que fortalecen la piel y una mezcla de vitamina F, que incluye aceite de semilla de chía rico en omegas, Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil repone la barrera de hidratación de la piel para ayudar a mejorar visiblemente la elasticidad, elasticidad y flexibilidad de la piel. "Después de usarlo, la piel tiene un aspecto renovado, con brillo y una luminosidad juveniles e increíbles que es imposible que no te conquiste seas una reina o no lo seas", apostilla la cosmetóloga de Perricone MD.

Y si se tiene la piel grasa, ¿qué se puede hacer?

Lo primero que se puede venir a la cabeza cuando se oye hablar de aceites faciales, seguro, es que engrasan la piel. Sin embargo, no siempre es así. "Es muy común relacionar los aceites faciales con granitos o puntos negros, típicos de las pieles muy grasas, pero antes de aplicarnos un aceite facial nos tenemos que fijar en que sean no comedogénicos, es decir, que no produzcan acné", comenta Bella Hurtado, directora técnica de Botijour.



La suerte es que cada vez hay más firmas que formulan aceites con propiedades seborreguladoras. "El aceite de jojoba es uno de esos ingredientes que nutren y no engrasan la piel, pero también se puede apostar por aceites secos, que, aunque tienen una textura oleosa, en el contacto con la piel no dejan un acabado graso", aclara Marta Agustí, técnica experta en cosmética y asesora en Pure Niche Lab.

Oler como Lady Di tiene su aquel

Además no es difícil conseguirlo. Mucho se hablaba en Londres de lo bien que olía siempre la princesa de Gales, pero lo que pocos sabían es que ese aroma tan característico no era un perfume al uso, sino un aceite esencial que, además de dejar una deliciosa fragancia a su paso, hacía las veces de terapia. Sí, como se lee, porque era el aceite Revive Evening Bath & Shower oil de la firma Aromatherapy Associates, que ella utilizaba para levantarle el ánimo antes de un evento o acto social, "además de servirle de ayuda para combatir su característica timidez gracias a los aceites esenciales de Ylang Ylang, Pachuli y Sándalo que elevan la seguridad en uno mismo y aportan energía", explica Ana Yuste, directora técnica de la firma en España. "Puede ser tuyo, porque en España está disponible y lo puedes aplicar como perfume, en el cuello, clavículas e interior de las muñecas, o hacerte una terapia revitalizante en la ducha añadiéndolo a la rutina de baño".

Revive Evening Bath & Shower oil, de Aromatherapy Associates, está a la venta en Purenichelab.com por 62 €

Desmaquillarse mejor que una reina del drag

Si alguien sabe de maquillaje, son las Drag Queens, quienes han dado los fundamentos básicos para contornear y sacar el mejor partido a los rostros con técnicas como el contouring. Ahora bien, si bien dominan todas estas técnicas, otra que no se les escapa es la del desmaquillado y ellas saben mejor que nadie que, para retirar correctamente el maquillaje del rostro, no hay nada mejor que un limpiador en aceite. Les fascina este de Byoode, cuyo nombre podría ser perfectamente el de una participante de Rupaul’s Drag Race: Metamorphosis of Narcisus. "Se trata de un bálsamo-aceite desmaquillante que cuenta con extracto de bulbo de narciso que, además, renueva la piel al promover la regeneración celular, aceite de sésamo negro, antioxidante y reparador, aceite de perilla altamente hidratante y aceite de higo chumbo, antioxidante y antimicrobiano", analiza Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Metamorphosis of Narcisus tiene un precio de 39€ en Byoode.com