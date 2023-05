Beto López abre su academia online con formación continua de calidad al alcance de todos

No hay que olvidar que la cirugía refractiva no es posible hasta los 18 o 20 años cuando la graduación del ojo ya se ha estabilizado y, además del problema estético, las roturas, pérdidas o accidentes requieren de una disciplina e higiene en su uso para la que los niños no están preparados. La razón por la que las lentes Orto K son las más indicadas para frenar la miopía en los niños es que, cuando se aplica este tipo de tratamiento en un ojo aún en desarrollo, el desenfoque periférico que genera el moldeo, disminuye el estímulo para el crecimiento axial del ojo que conlleva el aumento de la miopía.