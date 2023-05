Las tiras adhesivas de DR. INUK, una nueva forma de blanqueamiento dental

En la actualidad, el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y de bebidas que contienen un alto contenido de azúcar, ha generado un retroceso importante en la salud bucal de las personas.

Ante este escenario, desde la odontología moderna llevan a cabo una serie de estrategias para proteger la higiene bucal de sus pacientes, siendo el blanqueamiento dental una opción rápida y efectiva.

Este tratamiento se puede realizar a través de las tiras dentales blanqueadoras de DR. INUK, una compañía de Barcelona que se encarga de elaborar distintos tipos de productos para proteger y fortalecer los dientes ante posibles enfermedades bucodentales.

Las tiras adhesivas son una nueva forma de blanqueamiento dental y revolucionan el mercado El blanqueamiento dental es un tratamiento estético que tiene por objetivo reducir el color oscuro o amarillento de los dientes para recuperar la tonalidad blanca original que se pierde en la mayoría de los casos por el consumo excesivo de té, café y otras infusiones, y también por los cigarrillos, el vino tinto u otras sustancias y alimentos que perjudican de manera constante a la salud bucal.

Gracias al avance de la tecnología, la odontología moderna ha podido incorporar herramientas esenciales que permiten obtener una sonrisa mucho más agradable con dientes blancos, firmes y brillantes.

Una de las formas más rápidas y efectivas de alcanzar este propósito es adquiriendo las tiras dentales blanqueadoras que elaboran desde DR. INUK. Se trata de productos que revolucionan el mercado debido a que no contienen peróxido, disponen de adhesivo odontológico y no tienen segregación de gel (lo que facilita su aplicación, ya que no se presentan irritaciones ni efectos secundarios).

Estas tiras adhesivas trabajan sobre la capa exterior de los dientes, eliminando las manchas e impulsando el blanqueamiento dental que se necesita para volver a sonreír sin miedo ni vergüenza.

El blanqueamiento dental como tratamiento para combatir las enfermedades bucodentales En un contexto mundial donde los casos de periodontitis, gingivitis y halitosis son cada vez más frecuentes, disponer de estrategias que ayuden a reducir la aparición de estas enfermedades resulta fundamental.

Con el blanqueamiento dental impulsado mediante las tiras blanqueadoras de DR. INUK, esto es posible. Este producto aporta resultados profesionales desde el primer uso, cuenta con el aval de estudios científicos de alcance internacional y protege el esmalte y las encías. Además, permite alcanzar hasta 6 tonos más blancos en apenas 28 días con tan solo una aplicación diaria, con una efectividad que puede llegar hasta los 2 años de buenos resultados durante el proceso.

Teniendo en cuenta que las comunidades del presente sufren de manera habitual por la aparición de caries, el dolor de muela y el color amarillo que puede prevalecer por la falta de higiene bucal, el tratamiento de blanqueamiento dental cobra protagonismo.

Las tiras blanqueadoras de DR. INUK son una gran opción para quienes buscan dejar atrás estas enfermedades, las cuales pueden resultar muy perjudiciales, no solamente para la salud bucal, sino también para la salud general del organismo.