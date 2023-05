Visitar las impresionantes playas de Ibiza con una excursión en el catamarán Float Your Boat

Tanto para los amantes de la naturaleza y de los deportes como para quienes disfrutan bailando con los últimos hits del momento, Ibiza, también llamada la Isla Blanca, puede ser un paraíso idílico. Tienen mucha suerte aquellos que se sientan atraídos por ambas cosas, porque este verano, a bordo del barco Float Your Boat, van a poder disfrutar de los increíbles paisajes de Ibiza y de sus grandes fiestas con un maravilloso atardecer de fondo.

Esta empresa lanza diferentes propuestas de ocio en la isla balear a través de su página web, donde los interesados en saber qué visitar en Ibiza pueden informarse y elegir aquella experiencia que encaje mejor con el tipo de aventura que están buscando.

Descubrir a bordo de los catamaranes de Float Your Boat rincones espectaculares de Ibiza Sus numerosas playas espectaculares rodeadas de acantilados y sus reconocidas calas de aguas cristalinas hacen que sean muchos los turistas que llegan hasta Ibiza con la intención de recorrerla en toda su extensión. Para ello, Float Your Boat propone cuatro opciones diferentes (todas las salidas se realizan desde el Puerto de San Antonio).

Crucero calas de Ibiza con paddle, snorkel y bebidas Con esta excursión, los presentes podrán visitar algunas de las mejores calas y playas de Ibiza durante 6 horas. El barco atraca en Cala Bassa y Cala Conta, y lo siguiente es una parada de baño en otra cala magnífica, con actividades como paddle y snorkel. Las bebidas, la fruta fresca y aperitivos están incluidos en el precio final, que es de 69 € para los adultos (cerveza, sangría, refrescos y cava) y de 25 € para niños (solo con refrescos). Todos los equipos para hacer las diferentes actividades acuáticas (toboganes, trampolines, paddle boards, body boards, donuts, floating mats, equipos de snorkelling) también son aportados por Float Your Boat y están incluidos en el precio.

Los huéspedes pueden abordar un crucero diurno (de 11.00 h a 17.00 h; martes, viernes y domingos) o al atardecer (de 15.00 h hasta la puesta del sol; lunes, miércoles, jueves y sábados).

Crucero Cala Salada y playas del norte con snorkel Esta excursión de 6 horas parte a las 11.00 h. El barco se detendrá en el acuario natural de Cap Blanc durante 30 minutos para tener la oportunidad de ver toda la vida marina local.

El barco navegará a lo largo de la costa norte virgen hasta las islas de Ses Margalides y el área de Ses Balandres, donde se anclará para una larga parada en una bahía aislada para disfrutar del sol, de nadar, hacer snorkel o hacer bodyboard con todo el equipo incluido. Posteriormente, el barco atracará en medio de Cala Salada - Cala Saladeta. Refrescos, agua y fruta incluidos en el precio final (39 € adultos y 20 € los niños de 6 a 12 años).

Crucero alrededor de Es Vedrà Este es un crucero turístico de 4 horas alrededor de la isla rocosa de Es Vedrà. Una vez a bordo, los presentes solo tendrán que relajarse y admirar las vistas de asombrosas playas como Port d'es Torrent, Cala Bassa, Cala Conta y Cala d'Hort.

Salidas los lunes, miércoles y sábados a las 10:00 h. El precio para adultos es de 42 € y para niños entre 7 y 12 años, de 20 €.

Crucero de fiesta al atardecer El barco zarpa todos los sábados a las 18.00 h (17.30 h en septiembre), recorriendo la costa oeste de Ibiza durante 3 horas al ritmo de Chill Out, Baleric House, los clásicos de los clubes de Ibiza y los futuros éxitos de las pistas de baile. El precio es de 49 € y de 65 € con entrada para el club O Beach en domingo.