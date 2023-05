La clave del éxito en los colegios de la Metodología del Bachillerato Internacional (IB)

El éxito en la implantación de la Metodología del Bachillerato Internacional (IB) en los colegios no es una labor sencilla y requiere la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa. Los programas de Bachillerato Internacional en Madrid (PEP, PAI y PD) exigen el esfuerzo continuo en la formación y la coordinación del profesorado de todas las etapas. También la obligatoriedad, por parte de los responsables del centro, de presentar periódicamente evidencias que respalden la verticalidad y la efectividad de ese trabajo diario.

La Metodología del Bachillerato Internacional (IB) es una de las más reconocidas y valoradas en el mundo de la educación, gracias a su enfoque en el desarrollo integral de los estudiantes y su capacidad para prepararlos de cara a que se puedan enfrentar a los desafíos de un mundo cada vez más globalizado y exigente.

5 claves del éxito de la Metodología del Bachillerato Internacional (IB) A continuación, se presentan las cinco claves más importantes que posibilitan el éxito de la Metodología del Bachillerato Internacional (IB) en los colegios:

Enfoque en el desarrollo integral del estudiante. El IB se enfoca en el desarrollo de habilidades académicas, personales y sociales de los estudiantes, lo que les permite convertirse en individuos reflexivos, críticos y comprometidos con su comunidad y su mundo.

Aprendizaje activo y basado en la investigación. El IB fomenta el aprendizaje activo y el pensamiento crítico a través de la investigación y el descubrimiento, lo que permite a los estudiantes adquirir conocimientos y habilidades prácticas de una manera más efectiva y significativa.

Internacionalización de la educación. El éxito de la Metodología del Bachillerato Internacional (IB) se enfoca en la educación global y en el fomento de la interculturalidad. Esto permite a los estudiantes comprender y respetar diferentes culturas y perspectivas, desarrollando habilidades importantes para trabajar en un mundo cada vez más diverso e interconectado.

Evaluación rigurosa y justa. El IB cuenta con un sistema de evaluación riguroso y justo que permite medir el progreso de los estudiantes de manera objetiva y equitativa. Esta circunstancia les permite conocer sus fortalezas y debilidades y mejorar continuamente.

Profesorado altamente capacitado. El IB cuenta con un profesorado altamente capacitado que es seleccionado y formado para implementar eficazmente la metodología, lo que garantiza una educación de calidad y una experiencia de aprendizaje enriquecedora para los estudiantes.

Un ejemplo de éxito: Metodología del Bachillerato Internacional en Eurocolegio Casvi La Metodología del Bachillerato Internacional se encuentra plenamente implantada en el Colegio Privado Bilingüe Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón (Madrid). Así, desde el curso 2009-10, imparte el Programa Diploma, mientras que, desde el curso 2016-17, lo hacen con el Programa PEP (en E. Infantil y E. Primaria) y el Programa PAI en ESO. Una metodología activa, más cercana, real y efectiva.

Los resultados académicos del colegio demuestran que el esfuerzo de todos tiene su recompensa. El 100 % de los alumnos que se presentaron el pasado curso a los exámenes finales del Programa Diploma (IB), consiguieron superar las pruebas. La nota media alcanzó la calificación de 32,2, superior a la media mundial de 31,98.

Su apuesta de éxito por la Metodología del Bachillerato Internacional se centra en una cuestión principal: educar para la ciudadanía mundial se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales de cualquier proyecto educativo. Lo es para el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi, con un currículo adecuado a las exigencias del contexto internacional basado en la Metodología IB, subrayando la importancia de la educación intercultural.

Así, en este centro escolar ubicado en Villaviciosa de Odón (Madrid), junto al fomento del multilingüismo (inglés, alemán, chino y español para extranjeros), se ofrece un proyecto educativo que potencia las ventajas de una educación sin fronteras de acuerdo con las necesidades de un futuro profesional global. De esta manera, el desarrollo de la competencia global, fundamental para mejorar la vida de las personas y obtener mejores empleos, es una constante para el alumnado de Eurocolegio Casvi Villaviciosa, gracias al éxito de la Metodología del Bachillerato Internacional. Pero, no solo gracias a eso, también:

A la convivencia y colaboración con alumnos y profesores de cualquier país del mundo.

Al impulso de la multiculturalidad.

La aplicación efectiva del multilingüismo.

Y los intercambios lingüísticos con países como Estados Unidos, Canadá o Alemania.

Entre algunos de los mejores colegios de España y de Europa El valor del proyecto educativo del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi en Villaviciosa de Odón, Madrid, ha sido reconocido con su inclusión entre los 100 Mejores Colegios IB (Bachillerato Internacional) de Europa. Ranking realizado por los prestigiosos asesores académicos IB Educations Advisors LTD.

Y, precisamente, uno de los principales motivos de este reconocimiento ha sido su experiencia y éxito en la implantación de la metodología innovadora del Bachillerato Internacional (IB), basada no tanto en la necesidad de adquirir conocimientos, sino en indagar, expresar, representar y compartir. A través del desarrollo del Continuo de Programas IB (PEP, PAI y Programa Diploma -en español y bilingüe-), consiguen que el alumnado desarrolle todo su potencial desde los 3 a los 18 años. También los valores, habilidades, contenidos y competencias múltiples, imprescindibles para el desarrollo personal, emocional y profesional que requiere la sociedad del siglo XXI.

Gracias al Continuo de Programas IB, el Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi consigue la coherencia y coordinación óptimas para ofrecer una enseñanza de calidad desde edades tempranas y hasta su paso a la universidad. Así pues, se desarrollan enfoques de enseñanza y de aprendizaje que a lo largo de los Programas PEP y PAI, convierten a los alumnos con diversas capacidades, en candidatos preparados para realizar el exigente Programa Diploma.