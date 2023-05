Las ventajas de la franquicia inmobiliaria de Best House

El mercado inmobiliario español ofrece algunas de las mejores oportunidades de inversión en Europa.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que, durante el último año, el precio de la vivienda en España subió de media un 7,4 %, registrando su mejor número desde 2007. Para los inversores, este aumento en el valor de la vivienda significa una mayor competitividad del sector y, en definitiva, mejores niveles de retorno de inversión. Gracias a grandes firmas como Best House, que ofrecen la posibilidad de abrir franquicias, o aquellas inmobiliarias que trabajan con agentes asociados, el sector resulta viable para nuevos inversores y agentes inmobiliarios. En relación con ello, Best House inmobiliaria es una de las más destacadas franquicias en España, ofreciendo grandes posibilidades a sus franquiciados.

Los beneficios de la franquicia inmobiliaria de Best House La firma Best House se caracteriza por contar con algunas de las mejores opciones del mercado, tanto en propiedades como en servicios. Desde la atención a clientes hasta sus opciones para franquiciados, Best House busca garantizar las mejores condiciones para comprar y vender propiedades. Con un amplio catálogo de propiedades, ser franquiciado de Best House abre las puertas a una enorme red de inmuebles y algunas de las mejores opciones de financiación para ofrecer a los clientes. Esta franquicia brinda respaldo para una negociación constante y una mayor gama de alternativas a la banca tradicional para acceder al financiamiento necesario. Además, los servicios de digitalización de la firma permiten a los franquiciados ahorrar tiempo y recursos en procesos de obtención de leads, automatizando publicaciones de propiedades en cadenas de sitios, y ofreciendo apps y webs corporativas en más de 15 idiomas, junto con las redes sociales correspondientes.

Formación continua: la profesionalidad como servicio Uno de los servicios destacados y exclusivos de Best House es su formación universitaria, ilimitada y gratuita, elemento que refleja su compromiso con la profesionalidad y la excelencia. La formación que ofrece Besth House habilita titulación universitaria en gestión inmobiliaria, financiera, y como perito judicial, con enfoques diseñados para cada segmento del equipo, ya sean franquiciados, agentes, socios, entre otros. Las clases son impartidas por expertos con larga trayectoria en el sector, y ponen a disposición de los estudiantes un proceso de aprendizaje teórico con prácticas a realizar en todas las áreas del negocio inmobiliario, desde lo jurídico y financiero, hasta lo vinculado a operaciones comerciales y digitalización. Aparte de las opciones de formación profesional, Best House garantiza asistencia integral en todo el proceso de instalación y acondicionamiento de locales y oficinas, así como también un servicio de soporte con especialistas de cada área del negocio. Por todo ello, Best House inmobiliaria ha sido, numerosas veces, galardonada como unas de las mejores franquicias del sector en España, avalando su excelencia y profesionalidad.