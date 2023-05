Lavazza trae la auténtica experiencia del café italiano a los hogares españoles con la gama Espresso y sus nuevos productos

La colección es rica y variada, y ofrece tipos de café para todos los hábitos y preferencias: molido, en grano y en cápsulas compatibles con las máquinas Nespresso originales Durante más de 125 años, Lavazza se ha dedicado a ofrecer la experiencia perfecta del café alrededor del mundo, celebrando la herencia única de la marca y su incomparable calidad premium. Comprometida a construir un mundo mejor, café a café, su objetivo es garantizar el café italiano más auténtico en todas sus formas, para ofrecer una experiencia de placer en cualquier momento del día.

Todo empezó en 1895, con Luigi Lavazza y su pequeña tienda en el corazón histórico de Turín. Impulsado por su vívida pasión y su carácter innovador, construyó el camino de una historia centenaria de éxito, en la que la calidad se ha unido al espíritu empresarial, la innovación, el sentido de la responsabilidad y una experiencia sin igual. Sinónimo de auténtica italianidad y maestría del espresso, Lavazza se ha basado en estos mismos valores desde sus inicios, valorando el trabajo de sus profesionales apasionados por el café que se esfuerzan por alcanzar la perfección.

Los Maestros del espresso ofrecen a los amantes del café españoles esta misma pasión por la excelencia y el saber hacer a través de la gama Lavazza Espresso, la experiencia espresso más genuina gracias al ADN auténticamente italiano de Lavazza y a su saber hacer centenario. La preparación del Espresso es sin duda la experiencia italiana del café por excelencia. Sus características esenciales son un sabor con cuerpo, un aroma complejo y una crema compacta. Beber un espresso es una experiencia inmersiva y única que involucra todos los sentidos: vista, olfato y gusto.

Para quien busque una auténtica experiencia de café de barista en casa, los blends Espresso Barista son la elección perfecta: la expresión de la experiencia de Lavazza en la elaboración de café de calidad superior, para una experiencia profesional.

Espresso Barista Perfetto, una de las novedades de la colección, es un café 100% Arábica de aroma y textura cremosa con notas aromáticas florales, disponible molido y en grano.

es un café 100% Arábica de aroma y textura cremosa con notas aromáticas florales, disponible molido y en grano. Espresso Barista Intenso es una mezcla de Arábica y Robusta, con cuerpo y un regusto intenso y notas de cacao y madera - disponible en grano. Espresso Italiano es el café perfecto para quienes desean disfrutar del auténtico sabor y aroma del café italiano en la comodidad de su propio hogar. Es el resultado de la experiencia y la herencia de los maestros cafeteros de Lavazza para una experiencia cafetera con carácter, para disfrutar del café como lo hacen los italianos, todos los días.

Espresso Italiano Classico, una mezcla 100% Arábica, dulce y delicada, con notas de frutas y un regusto persistente - disponible molido y en grano. La colección excellence of Espresso se envuelve ahora de aluminio, con cero impacto de CO₂. Los consumidores españoles ya pueden sucumbir al placer de la experiencia espresso más auténtica con las cápsulas de aluminio Lavazza compatibles con las máquinas Nespresso* Original.

Lavazza Espresso Maestro Classico, la mejor expresión del espresso en una cápsula. Dulce y equilibrado, este 100% Arábica se sumerge en una sinfonía de sabores de grano tostado y tiernas galletas.

la mejor expresión del espresso en una cápsula. Dulce y equilibrado, este 100% Arábica se sumerge en una sinfonía de sabores de grano tostado y tiernas galletas. Lavazza Espresso Maestro Ristretto , una intensa experiencia de café, equilibrando fuerza y cantidad. Los maestros cafeteros elaboraron esta mezcla de café para reflejar la intensa elegancia de las notas de chocolate y caramelo.

, una intensa experiencia de café, equilibrando fuerza y cantidad. Los maestros cafeteros elaboraron esta mezcla de café para reflejar la intensa elegancia de las notas de chocolate y caramelo. Lavazza Espresso Maestro Dek ,creando la misma sensación que la brisa a lo largo de una playa en septiembre. Esto es lo que inspiró a los maestros cafeteros. Redonda y equilibrada, esta mezcla de Arábica y Robusta tiene notas de frutos secos con un ligero regusto a chocolate.

,creando la misma sensación que la brisa a lo largo de una playa en septiembre. Esto es lo que inspiró a los maestros cafeteros. Redonda y equilibrada, esta mezcla de Arábica y Robusta tiene notas de frutos secos con un ligero regusto a chocolate. Y, por último, la segunda novedad de la colección, Lavazza Espresso Maestro Intenso, resultado de la experiencia de los maestros cafeteros y de su capacidad para construir un viaje sensorial único. Sus notas amaderadas y especiadas equilibran un delicado regusto a cacao y frutos secos: es como saborear los aromas de los lugares donde la madera respira profundamente y los granos de café revelan sus intensos aromas. No importa el método de preparación o el tipo de café: con la gama Lavazza Espresso la experiencia del espresso italiano más auténtico está siempre garantizada.