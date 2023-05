Misterio, amor, secretos y muertes: así es 'Camelias en noviembre'

La escritora Ana María Rojas enamorará a los lectores con su primera novela en la que se mezcla toda la pasión de 'El tiempo entre costuras' y la habilidad para el suspense de Hitchcock La escritora novel Ana María Rojas debuta en el panorama literario con 'Camelias en noviembre', una novela cargada de misterio y suspense ambientada en la España de los años 80.

La obra comienza cuando Sarah, una hermosa y acomodada mujer, se encuentra haciendo el Camino de Santiago con el fin de poner en orden sus ideas tras los últimos problemas que han azotado su vida personal: el inminente divorcio de su marido; la presión de la banda terrorista ETA, que la obliga a trasladar la empresa que dirige junto a su marido a otra cuidad; el fallecimiento de su madre Bárbara, que siempre vivió atormentada y nunca se mostró cercana con sus hijos… Cuando se ve sorprendida por la lluvia y la noche, se desvía para buscar refugio. Así se topa con el pazo de Boixas, restaurado y convertido en un hotel de lujo. A partir de este momento, la vida de Sarah cambia radicalmente cuando las viejas creencias, un pasado marcado con dolor y viejos secretos regresan para trazar un misterioso paralelismo entre unos protagonistas que, aunque no se conocen, están unidos por el destino.

«Son dos historias, con una diferencia de casi cuarenta años. Los mismos personajes (los que aún viven) vuelven a encontrarse y resurge un pasado siniestro. ¿Mi fuente de inspiración? Una casa. Sí, eso, una casa abandonada de un pueblo cualquiera me dejó parada de pronto; dos escudos, una placa: aquí vivió… Imaginé sus antiguos habitantes. No se me iba de la cabeza. Años después me decidí a empezar una historia. Creció y creció…, hasta hoy».

A la original y moderna estructura narrativa que recuerda a la cinematográfica y que la escritora utiliza para narrar su primera obra se suma la maestría con la que construye los personajes, tan verosímiles que parecen reales, cuyas relaciones dotan de fuerza a la historia.

El amor, los secretos familiares, las muertes prematuras y la paradoja del destino se desarrollan con un toque maléfico, perturbador, pasional y siniestro y los misterios se irán revelando a medida que se vayan resolviendo algunas incógnitas y se añadan otras nuevas.

«Creo que los personajes tienen todas las visiones del amor. Desde el amor más blanco a la pasión más turbadora. No tengo por qué coincidir con ellos. Vuelan solos. Me resulta complicado explicar mis sentimientos. Al igual que los personajes son únicos, yo soy diferente a todos ellos. El amor mueve el mundo. El odio también. ¿Qué ganará?».

La autora demuestra su destreza para conducir un relato dividido en dos historias paralelas que confluyen finalmente en una sola sin dejar un ápice de intriga despreciado y logrando que no quede ninguna pieza fuera del puzle. El continuo misterio, junto a la maravillosa dosificación que se hace de este y a una fuerte tensión emocional in crescendo, deriva en una adicción que hace imposible dejar de leer.

Los lectores que hayan vivido en la época de los 80 o que sientan curiosidad por ella quedarán fascinados por la atmósfera de la historia y podrá interpretarla a su manera gracias a la diversidad de narradores que la relatan.

«He dejado solos a los personajes para que, con su cultura, poca o mucha, explicaran los hechos a su manera. Así de sencillo».

Sin duda, una novela vertiginosa que contiene todos los componentes necesarios para hacer de ella un auténtico éxito en su género.

'Camelias en noviembre' ya está disponible en diferentes puntos de venta.

«Camelias en noviembre», de Ana María Rojas