Van Open 3000 y Van Box 3000; los motocarros eléctricos para el transporte empresarial son la innovadora tendencia sostenible

Los motocarros Van Open 3000 y Van Box 3000 son vehículos totalmente eléctricos que se han convertido en los nuevos aliados de las empresas. Al igual que en otros sectores económicos, el tema de la sostenibilidad está ganando más importancia en las compañías de logística y transporte.

La empresa e-Motocar, especializada en la distribución y comercialización de estos vehículos, afirma que los nuevos modelos cuentan con importantes avances para sus usuarios. Actualmente, tienen mayor potencia, baterías más eficientes, mayor espacio utilizable y carrocería más duradera para el trabajo.

Características de los modelos Van Open 3000 y Van Box 3000 El Van Open 3000 y el Van Box 3000 son dos modelos de motocarros eléctricos completamente sostenibles que ofrecen diversas ventajas para el sector empresarial. El Van Open 3000 cuenta con una plataforma basculante, lo que lo hace muy útil para empresas que realizan mantenimiento en parques, jardines, campings y campos de golf, así como para el transporte interno en polígonos industriales. Por su parte, el Van Box 3000 tiene una caja paquetera cerrada, lo que lo convierte en una excelente opción para el transporte de mercancías que necesitan ser protegidas de la intemperie.

Ambos modelos tienen un motor eléctrico sin escobillas, una potencia nominal de 3 kW y capacidad para 1 persona más la carga, alcanzando una velocidad máxima de 45 km/h, con un consumo promedio de 78 Wh por kilómetro. El tiempo de recarga de ambos vehículos es de 6 a 8 horas, lo que los hace ideales para estar listos antes de iniciar cada jornada de trabajo. Además, los nuevos modelos traen consigo avances significativos para sus usuarios, como baterías más eficientes, mayor espacio aprovechable y carrocería más duradera para el trabajo. Finalmente, cabe destacar que todos los vehículos cuentan con la homologación de la EEC (European Economic Community).

Motocarros que son un aporte importante de la sostenibilidad Los expertos de e-Motocar destacan que los motocarros se han convertido en un símbolo de sostenibilidad por varias razones. Esta virtud no solo es consecuencia de que estos vehículos no usan combustibles fósiles y no emiten gases de efecto invernadero, sino también porque, al no tener motor de combustión, estas soluciones de movilidad no generan contaminación auditiva en las ciudades.

Los estudios revelan que, por cada camión de combustible fósil que se reemplaza, se reducen en promedio 120 kilogramos mensuales las emisiones de CO₂. Otra ventaja importante es que los motocarros permiten un mejor aprovechamiento del espacio vehicular y generan una menor ocupación del espacio público, especialmente cuando se estacionan en bahías y zonas de carga o descarga.

Estas ventajas han convertido a los motocarros en la nueva tendencia dentro de las empresas de logística. No solo contribuyen significativamente a la sostenibilidad, sino que también ayudan a reducir los costes operativos de las compañías.