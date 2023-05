Día del opositor: consejos y herramientas claves a la hora de estudiar

¿En medio del estudio de una oposición? El próximo 26 de mayo es el día del opositor y Cuaderno Inteligente tiene los consejos y los cuadernos inteligentes ideales que mejorarán la jornada de estudio Los tiempos de incertidumbre hacen que muchas personas valoren la posibilidad de volver a estudiar y presentarse a unas oposiciones que les ayuden a conseguir una estabilidad laboral y económica. Con motivo del Día del Opositor el próximo 26 de mayo, la firma brasileña ‘Caderno Inteligente’, Cuaderno Inteligente en español, comparte una serie de consejos que ayudarán a mejorar la jornada de estudio y brindan tres nuevos diseños de cuadernos que se convertirán en el mejor aliado. Laura Fernández Rodríguez, Relaciones Públicas España de Cuaderno Inteligente, indica "preparar unas oposiciones requiere de tiempo y esfuerzo, además del cumplimiento de unas recomendaciones básicas para no fallar en su estudio. Es esencial confiar únicamente en la documentación oficial, ya que cada oposición, tiene sus propias condiciones y un proceso selectivo".

Errores comunes a la hora de estudiar unas oposiciones (y cómo evitarlos)

En ocasiones, aunque se crea que se está llevando a cabo una jornada de estudio productiva, se cometen ciertos errores que pueden afectar inevitablemente al resultado de los exámenes. "Uno de los principales fallos que se cometen es el de elegir una oposición sin considerar el número de plazas que se ofertan, la extensión del temario o la dificultad de los ejercicios. Estos factores son esenciales, ya que serán clave y pemritirán saber si son las oposiciones idóneas" aclara Laura.

Unido a este primer error, desde Cuaderno Inteligente también enumeran otros relacionados con el rendimiento y el tiempo de estudio.

"Es importante que antes de dar el paso de comenzar este reto, se sea consciente del rendimiento que se puede ofrecer al estudio. Por ello, es muy beneficioso llevar a cabo una prueba de rendimiento que mostrará los objetivos diarios que se pueden cumplir y esto ayudará a que se puedan organizar mejor las jornadas. Unido a ello también es importante que se sepa que las prisas no son buenas y que cada oposición requiere de un tiempo específico de preparación".

Además de los errores, también es necesario conocer ciertos factores que pueden favorecer a la preparación, desde Cuaderno Inteligente indican que "la actitud con la que se enfrentan las situaciones juega un papel fundamental. Saber cuál es el objetivo que se quiere conseguir hará que se tomen las jornadas de estudios más motivados". La relaciones públicas de la firma también añade que "aprender a planificar de forma realista, tanto a corto plazo, como a medio y a largo permitirá que se avance en el temario y se llegue al examen en las mejores condiciones".

Lady Like, la colección más cute para las horas de estudio

Sabiendo que la forma de planificar los temarios juega un papel fundamental a la hora de estudiar, la firma Cuaderno Inteligente ofrece herramientas que facilitan la organización y se adaptan a las necesidades de cada persona.

"Los cuadernos de Cuaderno Inteligente permiten llevar la organización a un nivel superior gracias a su sistema de discos que permite mover, quitar y poner cada hoja del cuaderno y organizar por temas o asignaturas gracias a los diferentes separadores removibles" apuntan desde la firma.

Además de ello, la firma permite la personalización de todas las partes que forman un cuaderno, ya que se construye a medida que se usa gracias a los gadgets y herramientas con las que la firma cuenta. Como novedad, la firma de papelería ha lanzado la colección Lady Like.

Está formada por tres diseños: el cuaderno inteligente Vicky (a partir de 17,80€ en cuadernointeligente.shop) en color negro y lunares blancos, el cuaderno inteligente Maya (a partir de 17,80€ en cuadernointeligente.shop) que combina lunares blancos con un fondo malva y el cuaderno inteligente Anna (a partir de 17,80€ en cuadernointeligente.shop) con el fondo rosa claro y lunares blancos .

Los tres cuadernos incluyen una funda de plástico para no perder ninguna hoja, separadores que facilitan la organización y una hoja de pegatinas.