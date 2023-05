Las características de las ampollas de colágeno de Efecto Flash, fabricadas en España, súper eficaces y para todos los bolsillos

Se llaman COLLAGEN BOOST, las firma LACABINE y son las ampollas de colágeno ultra-concentradas made in spain con efecto cara-arriba que rompen stocks en perfumerías porque logran redefinir el óvalo, disminuir arrugas y son para todos los bolsillos.

Por solo 19,95 € el pack de 10.

¿A qué se debe el éxito del colágeno? Que el colágeno vuelve a ser el ingrediente pro-juventud más solicitado es un hecho irrefutable. Basta "taggearlo" en Instagram o Tik Tok. Y si hay una fórmula que corre como la pólvora, de boca en boca y de DM en DM, esa es COLLAGEN BOOST MULTIACTIVE de LACABINE, uno de los best-sellers pro-juventud de la firma.

Los porqués de su éxito: su doble función (hace mucho más que aportar colágeno, ayuda a provocar las condiciones para que la propia piel active su producción), logrando tanto un efecto flash (la cara se ve re-tensada en segundos) como un tratamiento de continuidad, a través de activos de demostrada eficacia en promover la regeneración del propio colágeno de la piel. ¿Se puede pedir más? Sí: calidad que se nota, pruebas de eficacia y una increíble relación calidad-precio.

Y mejor con aval científico El test Ex Vivo mostró una estimulación en la producción de colágeno de un 80 % sobre las voluntarias. Resultados basados en test ex vivo sobre el ingrediente activo en 24 voluntarias.

Estudio clínico confirmó una piel más firme en las voluntarias en 4 semanas. Resultados basados en estudio clínico sobre el ingrediente activo en 24 voluntarias durante 2 meses.

Estudios en vivo probaron un aumento en la producción de colágeno y una disminución en el número de arrugas (-54%) y en su profundidad (-10%) tras 28 días. Resultados basados en estudios in vivo en 44 voluntarios entre 45 y 65 años durante 56 días aplicando dos veces al día el tratamiento.

¿Cuál es el DNI de la fórmula? Noemí Recasens, directora técnica de I+D de LACABINE, resume los entresijos de una fórmula única que quien la prueba ya no puede vivir sin ella: "una fórmula redonda que consigue aportar colágeno tanto de forma intrínseca como extrínseca, maximizando la eficacia del producto con respecto a la reafirmación global”.

Sus 7 activos estrella:

Colágeno puro: proteína sintetizada naturalmente por los fibroblastos con alta capacidad de resistencia. Su degradación es unos de los mayores aceleradores del envejecimiento de la piel. Aportado en formato hidrolizado tiene un efecto filmógeno-hidratante que retrasa la formación de arrugas al incrementar la retención de agua.

Tripétido estimulador del colágeno patentado: con el tamaño óptimo para penetrar en las capas más profundas de la piel, está diseñado para unirse al complejo LAP-TGF-B estimulador de la síntesis de colágeno además de lograr una óptima protección del mismo al disminuir el estrés oxidativo que lo degrada.

Tetrapéptido Mohawk: actúa sobre la proteína del mismo nombre, aumentando su acción y contrarrestando la degradación del colágeno y aumentando la producción de 9 tipos diferentes.

Spilanthe Acamela: el extracto de esta planta cuenta con múltiples acciones terapéuticas naturales. Estimulando la actividad de los fibroblastos, aumenta el dinamismo celular y reorganiza y tensa la red de fibra de colágeno, aumentando rápidamente la firmeza.

Escualano: un aceite hidratante procedente de la oliva con una estructura molecular muy similar a la de los lípidos de la piel por lo que se absorbe fácilmente y favorece el mantenimiento del manto lipídico, reduciendo la apariencia de las arrugas y mejorando la elasticidad y suavidad cutáneas.

Escudo antipolución LACABINE: protege la piel contra las 3 familias principales del estrés oxidativo, formando una película que sirve de barrera para los agentes externos, previniendo el envejecimiento, la deshidratación y el daño en la barrera cutánea.

L-Carnosina: molécula multifuncional y biomimética que protege las proteínas estructurales como el colágeno por lo que retrasa el envejecimiento evitando la aparición de arrugas y pérdida de la elasticidad, además de frenar el daño oxidativo.

Modo de empleo: hay que agitar el producto antes de su uso y romperla la ampolla cuidadosamente. Seguidamente, aplicar la ampolla sobre la piel limpia y seca con un suave masaje hasta su absorción.