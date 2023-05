ANP Health Services INC se centra en facilitar la inserción de enfermeros en Estados Unidos

Una de las profesionales más indispensables en el ámbito de la salud es la enfermería.

La misma contempla tanto el cuidado y la atención de personas enfermas y heridas, como el desarrollo de actividades destinadas a la promoción de la salud.

En esa línea, un gran desafío para dichos profesionales es insertarse en los Estados Unidos para poder mejorar su vida laboral, personal y familiar. Cabe destacar que dicho país ofrece grandes posibilidades de crecimiento, en comparación a otros.

Para acceder a esa oportunidad, ANP Health Services INC es una compañía que se encarga de facilitar la transición a USA a enfermeros y enfermeras que quieran alcanzar dicho objetivo. La propuesta de la firma es global y cuenta con un respaldo de diez años en materia de validación de credenciales de enfermería.

Prácticas de enfermería en Estados Unidos El principal objetivo que tiene ANP Health Services INC es ayudar a los profesionales de la enfermería a insertarse en los Estados Unidos para poder desarrollar su labor de forma efectiva.

Para ello, la compañía ha logrado agilizar y mejorar los procesos, a fin de llevar adelante una inserción mucho más rápida y sin demasiados inconvenientes.

Un punto clave para el procedimiento es que no importa el sitio en el que se encuentre la persona solicitante, ya que ANP Health Services INC se encarga de efectuar el mismo de manera remota. Además, la firma permite seguir la evolución en todo momento.

Otras dos cuestiones a tener en cuenta es que no se requiere un nivel avanzado de inglés para comenzar ni tampoco una visa. Cabe destacar que al realizar la solicitud, el profesional es elegible para GreenCard tanto a nivel personal como familiar.

El proceso se simplifica al 100 % Cualquier tipo de trámite para validar un título en el extranjero puede resultar sumamente tedioso para cualquier persona, por lo que ANP Helath Services INC busca facilitar al máximo esa situación.

Ante ello, la compañía brinda una visión real permanente de todo el proceso y otorga asesoramiento permanente para resolver cualquier tipo de dudas que puedan presentarse en el camino.

Actualmente, los profesionales de la enfermería pueden acceder a distintos planes de pago para acceder a la validación de las credenciales. Eso incluye distintas cuestiones, como sesiones de consultoría ilimitadas gratuitas, servicios de llenado de formularios, seguimiento semanal, quincenal o mensual, informe de evaluación de credenciales y traducción de documentos, entre otras cuestiones.

Acceder a los Estados Unidos para desarrollar prácticas de enfermería es más sencillo gracias al servicio que brinda ANP Health Services INC, una firma con amplia experiencia en el sector.