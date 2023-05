Mia Gallardo se sincera en su libro 'Un héroe en mi vida' sobre lo que significa ser madre de un niño con TEA

Mia Gallardo se dirige a todos los padres de niños con TEA. "Se ven perdidos y a veces sobrepasados por la situación, todo lo que sienten es normal, y por ello no somos malos padres, tienen que saber que no están solos. También para aquellas personas que les interese o quieran saber más del autismo desde el punto de vista del entorno familiar", explica ella misma.

Un héroe en mi vida destaca por su realismo, Mia cuenta su propia experiencia como madre, sin ningún pudor. "Detalles sobre mi reacción ante esta realidad de mi vida, que hace tiempo me hubiera callado por vergüenza a la hora de compartirlos, y que ahora me ha hecho sentir liberada", añade.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, "una obra amena y llena de verdad. Sentimiento, experiencia, curiosidad y la tenacidad de un héroe que se rinde y su madre".

Sinopsis Es un testimonio real, sincero, con un lenguaje sencillo, en el que la autora describe su evolución personal, cómo en un principio se negó a aceptar el hecho de tener un hijo autista. Esto, junto a otros pormenores de su vida, la llevaron a un callejón sin salida, a una situación extrema, hasta terminar aceptando la situación y darse cuenta de que el autismo de su hijo es una condición neurológica y que trabajar juntos ayudaría a ambos a afrontar todos los desafíos que se les plantearan. Así lo hicieron y acabaron disfrutando de este "viaje" que es la vida. Toda una experiencia enriquecedora con sus matices. Días duros, otros menos y hasta divertidos.

Autor Mia Gallardo (1969). Curiosa de la cultura y todo lo que tiene que ver con lo artístico, amante de la lectura. Tuvo su primera experiencia como escritora colaborando en una obra de relatos, Tiempo mágico. Esto hizo que sintiera la necesidad de contar su experiencia vital con el autismo, al ser madre de un niño diagnosticado con TEA.