Numerosos estudios vinculan el déficit de Vitamina D con el desarrollo de patologías óseas y extraóseas

300 profesionales sanitarios se reúnen en la 4ª edición del ARC (Anual Review of Congresses) en Vitamina D. Los efectos extraóseos de la vitamina D, la necesidad o no de monitorizar sus niveles y las diferencias entre los distintos metabolitos disponibles en el mercado farmacéutico han sido los temas de mayor discusión Cerca de 300 profesionales sanitarios se han reunido en Madrid en la 4ª edición del ARC en Vitamina D, organizado por Luzán 5, con el aval de la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM) y patrocinado por Grupo Italfarmaco. El evento, dirigido a médicos de diferentes especialidades, fue inaugurado por la Organización Médica colegial (OMC) y se retransmitió en directo a Barcelona, Cáceres, Oviedo, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Este ARC cuenta con un comité científico de expertos en Vitamina D, que tiene por objeto realizar una revisión de las comunicaciones presentadas en los últimos congresos nacionales e internacionales. Este año, además como novedad se presentaron casos clínicos prácticos de interés.

El Dr. Manuel Sosa Henríquez, coordinador del evento y catedrático de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, destaca que los temas que han generado una mayor discusión han sido "los efectos extraóseos de la vitamina D, la necesidad o no de monitorizar sus niveles y las diferencias entre los distintos metabolitos disponibles para el tratamiento".

La vitamina D lleva años siendo una fuente de interés, no sólo por su importancia para la salud de los huesos, sino también debido a sus múltiples beneficios extraóseos. El Dr. Óscar Torregrosa Suau, de la Unidad de Metabolismo Óseo del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Elche, Alicante indica: "la vitamina D posee acciones antiinflamatorias y anticancerígenas, mejorando el pronóstico y la clínica de algunas patologías metabólicas muy frecuentes en nuestra especialidad como diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, sistémicas y otras muchas. Está en nuestra mano diagnosticar este déficit y corregirlo".

Aunque aún se discute a partir de qué niveles de vitamina D es necesario iniciar un tratamiento, las principales guías de recomendación consideran que 30 ng/ml es el nivel óptimo que debe alcanzarse. Según el Dr. Gonzalo Allo Miguel, del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid: "Un reciente estudio español ha demostrado que la suplementación con 2.000 UI de colecalciferol junto con calcio en una población mayoritariamente osteoporótica ha demostrado alcanzar niveles de 25(OH)D por encima de 30 ng/ml y mantenerlos en aquellos pacientes que ya los tenían, todo ello sin alterar ni la calcemia ni la fosfatemia."

A pesar de las horas de luz solar que tiene nuestro país, en España se siguen registrando numerosos casos de deficiencia e insuficiencia de vitamina D en la población general. Este déficit es más acusado en el adulto mayor y se asocia cada vez más con problemas clínicos diversos. El Dr. Francisco José Tarazona Santabalbina, del servicio de geriatría del Hospital Universitario de la Ribera en Alzira, Valencia, indica que: "recientes estudios ratifican el vínculo entre déficit de vitamina D y presencia de fragilidad ósea, mayor incidencia de infecciones hospitalarias en caso de fractura de cadera e incluso mayor incidencia de fibrilación auricular y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca previa."

Por su parte, la Dra. Mª Carmen Valdés Llorca, especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud Fuencarral de Madrid destaca: "identificar a los pacientes que presentan un perfil clínico de déficit de vitamina D es un objetivo por conseguir, ya que en muchas ocasiones pasan desapercibidos."

Álvaro Acebrón, director general de Grupo Italfarmaco en España, declara que: "desde Italfarmaco seguimos apoyando la formación continuada de los profesionales sanitarios en un formato como el ARC, donde se presentan los resultados de las investigaciones más actuales en el campo de la Vitamina D y que se han publicado en revistas internacionales o presentado en los congresos mundiales más relevantes a lo largo del último año".

En la misma línea, Antonio Franco, CEO de Luzán 5, subraya que: "los ARC ofrecen un espacio de debate muy enriquecedor al organizarse la jornada siempre bajo un enfoque multidisciplinar. Se trata, en definitiva, de un concentrado de ciencia centrado en las necesidades de actualización de nuestros profesionales sanitarios, que acaba redundando en una mejora de la actividad asistencial".

¿Qué es un ARC?

El ARC (Annual Review of Congresses and Scientific Literature) es un programa de actualización científica diseñado por Luzán 5 Health Consulting en 2009, basado en la celebración de jornadas de información, debate y opinión sobre las novedades presentadas en los diversos congresos internacionales y la literatura científica del año anterior en un área clínica específica.