Las medidas que se deben tomar si se pierden las llaves del coche o si ha dejado de funcionar

Los problemas con las llaves del coche son frecuentes y suponen una molestia considerable.

Por ejemplo, es común olvidar las llaves dentro del coche cerrado, perderlas o que dejen de funcionar. En cualquier caso, el usuario o propietario del vehículo se enfrenta a una situación incómoda y que requiere una solución urgente.

Para evitar estos problemas, los especialistas de TopLlaves recomiendan tener copias de llaves de coches en casa o en otro lugar seguro. De esta manera, es posible estar preparados para cualquier inconveniente. Esta empresa se encarga de realizar duplicados y también cuenta con carcasas para llaves de coches. Además, ofrece fundas para llaves de coches, repara mandos a distancia y soluciona problemas con el arranque, entre otros servicios.

¿Cómo proceder ante la pérdida de las llaves del coche? En el caso de no contar con una copia a disposición, es conveniente llamar al seguro, ya que, si bien es poco frecuente, algunas pólizas cubren duplicados de llaves de coches. De no ser así, es probable que al menos la compañía cuente con un servicio de asistencia en carretera para trasladar el vehículo a un lugar seguro mientras el usuario consigue una copia de las llaves. Asimismo, algunas pólizas ofrecen un coche de sustitución cuando sucede un problema como este.

Si la seguridad del automóvil al que no es posible ingresar está solucionada, es momento de encargarse de conseguir las copias. Para ello, es posible comunicarse con el equipo de profesionales de TopLlaves que ofrece asesoramiento sin compromiso.

Además, esta empresa cuenta con mandos de coche, llaves transponders y otros productos adecuados para múltiples marcas de coches.

Con el fin de ofrecer todos estos servicios y productos, la empresa dispone de herramientas y métodos modernos para duplicar llaves o mandos, así como reparar cuadros de instrumentos de coches.

Consejos para actuar ante la pérdida o rotura de las llaves del coche Además de realizar los pasos descritos anteriormente, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones para proceder en estas situaciones. En primer lugar, intentar forzar la puerta o romper un cristal porque la llave se ha quedado dentro es una pésima idea. Esto se debe a que ningún seguro va a reconocer las reparaciones necesarias para solucionar estas averías. Asimismo, es probable que, en vez de llegar a una solución, el problema se empeore.

Por otra parte, si las llaves están dentro, un cerrajero especializado como los que integran el equipo de TopLlaves puede abrir la puerta. Si no hay una copia, también es factible programar una nueva llave. A su vez, si se trata de un coche de alquiler, siempre hay que ponerse en contacto con la agencia correspondiente antes de tomar cualquier decisión.

Por último, el equipo de profesionales de TopLlaves recomienda contar con copias de llaves de coches para evitar este tipo de problemas.