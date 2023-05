La técnica Invisalign en la clínica dental CRISTINA VIYUELA + CO lleva ya más de 2.000 casos de éxito

La famosa ortodoncia invisible se ha convertido a lo largo de los últimos años en uno de los avances más importantes en el campo de los tratamientos odontológicos a nivel mundial. Esta revolucionaria técnica aporta ventajas muy significativas tanto para el paciente como para el especialista en ortodoncia, ventajas que han cambiado totalmente el panorama de la salud dental.

Al frente de este fenómeno se encuentra la marca Invisalign, que es la firma pionera en la elaboración de alineadores transparentes para alinear los dientes y corregir las diferentes maloclusiones. En la capital española, se pueden encontrar muchos centros odontológicos que utilizan este sistema de ortodoncia. La clínica dental en Madrid CRISTINA VIYUELA es una de las primeras clínicas que comenzó a trabajar con la técnica Invisalign hace ya más de 14 años.

Un equipo con una larga trayectoria profesional La Doctora Cristina Viyuela es considerada una referente en Madrid en esta técnica de ortodoncia invisible y, en general, en el diseño de sonrisas. Ortodoncista con más de 20 años de experiencia, lleva 14 dedicándose en exclusiva al tratamiento de pacientes con Invisalign. CLÍNICA CRISTINA VIYUELA cuenta, además, con un equipo multidisciplinar formado por grandes profesionales de la odontología en sus diferentes especialidades: estética dental, periodoncia, cirugía oral, endodoncia, odontología conservadora, implantología y odontopediatría.

Sobre la ortodoncia invisible Invisalign, la Doctora Viyuela explica que esta técnica consiste en la colocación de alineadores transparentes y removibles que se fabrican a medida para cada paciente. El secreto para conseguir unos buenos resultados, tanto a nivel funcional como estético, es la planificación 3D realizada por la ortodoncista. Cuanta más experiencia tiene un doctor en la técnica, mejores serán los resultados y menor será el tiempo que se tarda en llegar al objetivo final. Por otro lado, el ajuste perfecto de los alineadores, logrado gracias a la tecnología 3D, ayuda a que los movimientos diseñados por el ortodoncista en la planificación virtual se expresen adecuadamente, mejorando aún más los resultados.

En cuanto al proceso de tratamiento en sí mismo, la experta señala que cada alineador es milimétricamente diferente al anterior, para que los dientes se vayan moviendo poco a poco hasta la posición deseada. También cuenta que esta técnica de ortodoncia, si la planificación es adecuada, consigue resultados en menos tiempo que los brackets tradicionales. Otra gran ventaja es que el paciente puede ver los resultados del tratamiento desde el inicio gracias a la planificación virtual 3D.

Más de 2.000 pacientes tratados Desde que la Dra. Cristina Viyuela comenzó a trabajar con esta técnica de ortodoncia invisible, ha tratado ya a más de 2.000 pacientes. Este récord les ha permitido formar parte del top 50 de los centros con mayor experiencia en la aplicación de la tecnología Invisalign en Europa y Asia. Desde hace más de una década, el 99 % de sus pacientes son tratados con esta técnica.

La Dra. Cristina Viyuela es, además, formadora de doctores en esta técnica desde 2012: Speaker Oficial de Invisalign, directora del Máster con Certificación Oficial en el Sistema Invisalign y del Máster de Perfeccionamiento en el Sistema Invisalign.

La doctora explica cómo en su clínica, experta en la técnica, los procedimientos están optimizados al máximo. En la primera visita, se realiza la evaluación inicial por medio de una simulación virtual 3D. Si el paciente decide comenzar el tratamiento de ortodoncia, es necesario realizar una revisión general y limpieza dental, para que la salud bucodental del paciente sea óptima antes de comenzar la ortodoncia. Una vez superada esta primera fase, la ortodoncista puede realizar la planificación virtual del tratamiento con base en un estudio radiográfico y fotográfico, además de un modelo 3D conseguido mediante el escaneo de la cavidad bucal. Una vez realizado el diseño, el paciente ya puede ver una aproximación muy precisa de cómo será el resultado final.

La duración del tratamiento dependerá de cada caso, y es diferente para cada paciente. Los alineadores se cambiarán cada 7/14 días y las revisiones se harán cada 6/8 semanas. La Dra. Viyuela confirma que este tratamiento no altera para nada el ritmo de vida normal del paciente: los movimientos son progresivos, por lo que no resulta doloroso; no hay urgencias, por lo que no hay que acudir con prisas a reponer un alambre o un bracket; permiten comer y beber cualquier cosa; la higiene dental es muy sencilla, puesto que los alineadores se retiran para comer y luego de lavarse los dientes; son muy estéticos, prácticamente no se notan.

En conclusión, Invisalign se trata de una técnica de ortodoncia muy eficaz en manos de profesionales con gran experiencia, con excelentes resultados en el tratamiento de todo tipo de maloclusiones, independientemente de su complejidad, cómoda y fácil de llevar para los pacientes y prácticamente invisible.

Para saber todo sobre Invisalign, la mejor decisión es contactar con CLÍNICA CRISTINA VIYUELA. Su equipo de profesionales entrenados guiará al paciente durante todo el proceso, desde el inicio hasta que consiga su sonrisa perfecta.