Libere Hospitality dota a sus equipos de trabajo con el sistema "Botón SOS" de emergencia

Los equipos cubren diferentes turnos de trabajo y en según qué momentos sus empleados pueden encontrarse solos en un edificio. El Botón SOS les proporciona asistencia en cualquier situación de emergencia Líbere Hospitality, que promueve un nuevo concepto de alojamiento, cercano, sostenible y actual, ofrece una seguridad añadida a sus trabajadores gracias al Botón SOS de Almas Industries. Este dispositivo está conectado al servicio de alertas y emergencias de Almas Industries y dispone de detección de persona caída o desvanecida con activación inmediata de auxilio. Un elemento fundamental de seguridad especialmente para casos de perdida de conocimiento, infartos, ictus, en lugares donde el trabajador se encuentra solo.

El Botón SOS para trabajadores aislados es un dispositivo compacto y robusto con diferentes soportes, que se puede enganchar al cinturón, o guardar en un bolsillo, sin molestias para el usuario. Detecta y alerta automáticamenteen caso de accidente del trabajador, en caso de pérdida de actividad y verticalidad, presionando el botón de llamada manual. Su alarma sonora y el envío de su ubicación GPS permiten una localización precisa de la víctima.

El equipo de Libere Hospitality cubre diferentes turnos de trabajo en los que, en ocasiones, los trabajadores pueden encontrarse solos en un edificio. Para garantizar su seguridad, se valoró la posibilidad de que contaran con un sistema que les permitiera recibir asistencia en cualquier circunstancia en caso de emergencia.

Actualmente, entre los empleados equipados con el sistema SOS, están tanto los responsables de los edificios de apartamentos turísticos como del equipo de Alimentos y Bebidas. Todos saben que, si hubiese alguna emergencia, recibirían la atención necesaria rápidamente. En los casos en los que hay una persona por turno, además de aportar tranquilidad y seguridad, el Botón SOS permite recibir ayuda si hay una emergencia.

Actualmente, Líbere Hospitality cuenta con 15 edificios operativos en ciudades como Bilbao, Vitoria, Donosti, Pamplona, Madrid, Granada, Málaga, Córdoba y, en breve, Ciudad Real.

Botón SOS: tres modelos

Almas Industries ofrece tres modelos de Botón SOS. El AID SOX BOX es un sistema de alerta manual y automático, y está diseñado para trabajadores en solitario. Incluye alerta automática de caídas, alerta manual por pulsación de un botón, localización GPS, WiFi y Bluetooth, llamadas/SMS con avisos en cascada a los teléfonos asignados, sistema de altavoz y vibración, y es resistente al agua y ambientes hostiles.

El AID SOS ATEX añade la posibilidad de conexión con asistencia a través de CRA, cumple con los requisitos de la directiva ATEX de la Unión Europea, y es compatible con todos los operadores móviles europeos GSM 2G/3G.

El Reloj SOS, además de las funcionalidades de los anteriores equipos, realiza envío de las coordenadas GPS de localización del dispositivo a las personas asignadas y, una vez confirmada la emergencia, activa el protocolo de actuación estipulado para atender lo antes posible la emergencia.

Se consideran trabajos en situación de aislamiento aquellos que se realizan en soledad, sin otras personas que desarrollen su labor en el mismo recinto o sala. Por lo general, las personas que realizan estos trabajos no tienen contacto visual con otras personas y, a menudo, no pueden oír ni ser oídos sin el uso de mecanismos (teléfono, interfono, etc.). En la medida que el ser humano trabaja aislado, es más fácil que se produzcan errores en su actuación.

