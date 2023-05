El mundialmente reconocido matemático Alfio Quarteroni, nombrado Presidente del Comité Científico Zucchetti

Su labor será promover el conocimiento y la difusión de los beneficios e impactos de la Inteligencia Artificial en el campo de las TIC, tanto dentro de Zucchetti, como hacia el mercado Alfio Quarteroni, clasificado en primera posición entre los matemáticos italianos y en el sector de la ingeniería y tecnología en Italia, de acuerdo con los rankings publicados en Research.com en 2022 y 2023 respectivamente, ha decidido colaborar con el primer grupo italiano de software, como Presidente del Comité Científico Zucchetti, creado en abril de 2023.

Quarteroni será el responsable de promover el conocimiento y la difusión de los beneficios e impactos de la Inteligencia Artificial (machine learning, redes neuronales, etc.), el Data Science y otras tecnologías futuras y de investigación en el campo de las TIC, tanto dentro de Zucchetti como hacia el mercado externo, así como identificar las potenciales áreas de aplicación de la IA y las futuras tendencias para la industria dentro de la oferta de soluciones del Grupo Zucchetti.

Alessandro Zucchetti (a la izquierda en la foto), Presidente de Zucchetti, dijo: "Estamos realmente orgullosos de que Alfio Quarteroni, uno de los matemáticos más reconocidos del mundo, haya acordado compartir su extraordinario conocimiento con nosotros y trabajar de forma sinérgica con nuestro Laboratorio de Innovación Digital, así como con las unidades de negocio y las empresas del grupo para desarrollar proyectos específicos e iniciativas enfocadas a integrar las tecnologías basadas en la IA dentro de la oferta de soluciones de Zucchetti. El Comité Científico nos permitirá tener una percepción más cercana de las oportunidades de financiación en investigación ofrecidas en el marco regulatorio italiano actual, el PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia), en particular, evaluando y dirigiendo las posibles inversiones para el desarrollo".

Alfio Quarteroni (a la derecha en la foto), Presidente del Comité Científico Zucchetti, apunta: «Estoy muy contento de afrontar este nuevo reto profesional porque estoy convencido de que una sinergia eficaz entre el conocimiento académico y la experiencia empresarial en el campo de la Inteligencia Artificial puede aportar grandes beneficios en el crecimiento del sistema del país. Ya he experimentado esto en varios proyectos llevados a cabo por Moxoff, un grupo empresarial que desarrolla software basado en algoritmos de Machine Learning y modelos matemáticos que permite a las compañías optimizar sus procesos y sus productos, para aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Las expectativas para este Comité Científico son muy altas, algo normal al tratarse un líder en el mercado como Zucchetti. Además de mi compromiso y de compartir mi conocimiento científico, puedo aseguraros que esta organización se regirá por los principios éticos de transparencia, inclusión, responsabilidad, imparcialidad, fiabilidad, seguridad y privacidad que siempre han caracterizado mi actividad y la de Zucchetti".

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2022 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 11 países, con oficinas en España, México, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Rumanía y Bulgaria, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con 40 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI nacional, donde cuenta con 280 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 20 millones de euros en 2022 y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial), y en 2021 «Premio Innovación en Desarrollo de Software» (Asociación Europea de Economía y Competitividad).