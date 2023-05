La Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Incontinencia ASIA firman un convenio de colaboración

En España se estima que la incontinencia anal afecta a un 24% de la población. Esta alianza sienta las bases para el trabajo conjunto en diferentes iniciativas educativas y organizativas en torno a la incontinencia Con el objetivo de conseguir una cooperación científica y técnica, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Asociación Incontinencia ASIA han firmado recientemente un acuerdo de colaboración. El convenio ha sido suscrito por la Dra. Elena Martín, presidenta de la AEC; y Dña. Mª Ángeles Roca Font, presidenta de la Asociación Incontinencia ASIA.

Esta colaboración dará lugar a la organización y el desarrollo conjunto de iniciativas que empoderen al paciente, tales como el diseño de materiales educativos, realización de jornadas, conferencias o estudios, entre otros, sobre el bienestar de los pacientes con incontinencia, así como de documentos de posicionamiento o comunicaciones de prensa encaminadas a un mejor conocimiento mutuo.

"Ambas asociaciones se unirán para empezar así una ruta de trabajo, con el fin de conseguir el bienestar de los pacientes con incontinencia anal", comenta la Dra. Elena Martín, presidenta de la AEC.

El convenio de colaboración, que tendrá una duración de un año, con posibilidad de ampliación, se llevará a la práctica mediante la suscripción de acuerdos específicos. Además, para la ejecución y seguimiento del acuerdo, se ha creado una Comisión de Seguimiento formada por representantes de ambas sociedades y presidida por la presidenta de la AEC y la presidenta de ASIA. Esta comisión se reunirá al menos una vez al año para exponer informes y propuestas de acuerdos específicos a las juntas directivas de ambas entidades.

La incontinencia, un tabú generalizado

La incontinencia anal es la incapacidad de controlar gases o heces, así como la incapacidad de posponer las ganas de realizar deposición si no es el momento adecuado. Se estima que en España esta enfermedad puede afectar al 24% de la población. Seis millones de personas sufren incontinencia (fecal y urinaria) y, concretamente, de dos a cuatro millones sufren incontinencia fecal.

Debido a la complejidad de esta situación, los expertos recomiendan a sus pacientes con incontinencia anal que no tengan miedo ni vergüenza en consultar a su médico de familia o enfermera para iniciar una valoración. También destacan la importancia de buscar apoyo en personas con el mismo problema para comprobar que no se está solo y que el compartir experiencias similares ayuda.

Gracias a esta iniciativa, tanto AEC como la Asociación ASIA trabajarán por dar visibilidad a esta enfermedad y romper el tabú que existe en torno a ella y normalizarla.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

