Se acerca el plazo de finalización de las solicitudes para las ayudas PITEIB

Estas ayudas pretenden llevar a cabo 40 actuaciones en el territorio balear para cubrir el 30% de la demanda energética. Empresas como EAVE, startup destacada en el sector y experta en usos, servicios y autoconsumo de energía renovable, se consideran cruciales en este tipo de procesos, ya que estás ayudas son muy desconocidas Con el objetivo de fomentar el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad eléctrica, la Consellería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Govern de Illes Balears dispone de una convocatoria pública de subvenciones de 10 millones de euros.

El principal objetivo de esta subvención consiste en sumar 10MW y llevar a cabo hasta 40 actuaciones en el territorio, llegando a cubrir el 30% de la demanda energética con energías renovables.

Estas ayudas forman parte del Plan de Inversiones para la Transición Energética de Balears (PITEIB), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation. Asimismo, pueden ser solicitadas por pequeñas, medianas y grandes empresas que lleven a cabo su actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma hasta el 30 de junio de 2023.

Para que esta ayuda sea concedida, las empresas deben ser consideradas grandes consumidores, es decir, deben disponer de un centro de consumo con una potencia eléctrica contratada en uno de los periodos tarifados no inferior a 100kW o disponer de una instalación térmica registrada de más de 70 kWt.

Por otro lado, cabe destacar el importe de este tipo de ayudas, ya que varían dependiendo de la actuación a realizar y del Beneficiario de la Subvención. En el caso de Beneficiarios con Actividad Económica la cuantía va desde el 35% de Gran empresa hasta el 60% por pequeña empresa. Sin embargo, para Beneficiarios sin Actividad Económica el importe concedido va desde el 75 hasta el 90% en función de la actuación a realizar.

No obstante, las ayudas PITEIB tienen un alto nivel de desconocimiento. Por ello, el papel y asesoramiento de empresas como EAVE, experta en instalación y asesoramiento sobre autoconsumo fotovoltaico que ha instalado más de 2200 kW de potencia, es fundamental. La compañía destaca por su servicio integral, es decir, se encarga de todos los trámites y del proceso de principio a fin. Desde el diseño, presupuesto, instalación, legalización, así como todos los pasos para que el cliente se beneficie de las subvenciones y amortice su instalación en menos tiempo.

Luis Linares, CEO de EAVE declara que "nos preocupa que hasta ahora pocas personas hayan solicitado estas ayudas. Desde EAVE queremos hacer hincapié en los múltiples beneficios que el autoconsumo solar ofrece, tanto en términos económicos como medioambientales. Nuestra propuesta de valor se basa en brindar a nuestros clientes una experiencia sin complicaciones. Por ello, nuestro equipo profesional se encarga de todas las gestiones necesarias para que puedas disfrutar de los beneficios del autoconsumo solar. Nos ocupamos de todos los trámites relacionados con las solicitudes de las ayudas PITEIB gracias a nuestro servicio integral".