Einnek lleva los gemelos digitales a la fabricación de cuadros eléctricos

La firma ha obtenido el premio Cebek Emprende 2023, otorgado por la Confederación Empresarial de Bizkaia La empresa vasca Einnek tiene la cultura digital como seña de identidad. La firma nace hace dos años bajo la premisa de innovar en la fabricación de cuadros eléctricos, un producto tradicional al que aplican las tecnologías digitales, lo que le ha llevado a un rápido crecimiento.

Su equipo diseña y fabrica cuadros eléctricos y subconjuntos para los sectores de la manutención, máquina-herramienta, marítimo y energético, utilizando gemelos digitales. Su metodología de trabajo agiliza los procesos, los hace más eficientes y permite al cliente estar al tanto en todo momento de los avances, dotando a todo el equipo que interviene en el proyecto de mayor capacidad de respuesta y adaptación.

Su planteamiento es realizar gemelos digitales con la información de ingeniería eléctrica relevante generada al principio del proceso de ingeniería. Esto significa que los diseños de cableado y mazos de cables no dependen de la disponibilidad de prototipos mecánicos reales.

Einnek utiliza una amplia gama de herramientas digitales, entre ellas software avanzado de Eplan. Además de esquemas de diseño e ingeniería eléctrica, con Eplan Pro Panel realiza el diseño en 3D del cuadro con todos sus componentes, digitalizando también el cableado y toda la parte eléctrica. Utiliza Eplan Harness proD para la virtualización del conexionado del cuadro eléctrico con los equipos, lo que permite obtener la información de todos los cableados en la fase de ingeniaría: calcular los cableados, las mangueras, etc. Además, utiliza herramientas de visualización en la nube para poder compartir toda esta información con los clientes en tiempo real y con transparencia, acorde a su filosofía.

Para Javier González, socio de Einnek y director comercial, el gemelo digital es "Una réplica virtual que nos permite adelantarnos a estos problemas y experimentar sin correr riesgos antes de lanzar una fabricación. El diseño 3D permite proyectar una realidad en busca del producto deseado".

Este sistema permite la evolución del tradicional método de fabricación -todavía predominante en el sector- a un modelo digital, consiguiendo una significativa reducción en el tiempo de diseño. Gracias a la sincronización entre el diseño mecánico y el diseño del cableado se eliminan los tiempos de espera.

"Todos los eléctricos hemos soñado alguna vez no tener que esperar a que los mecánicos terminen su trabajo; por ello llevar una ingeniería mecánica y eléctrica acompasada nos puede optimizar costos a la hora de la fabricación y tener un Lead time más corto."

Entre las aportaciones que realiza esta metodología se encuentra poder conseguir que el cuadro eléctrico se fabrique con los mejores elementos. Adelantarse a posibles fallos, detectar mejoras, conocer todo lo que lo integra, incluidos los cableados, y tenerlos antes de que se fabrique. Además, el cliente puede ver cómo queda el cuadro desde el principio, cómo se conecta y cómo evoluciona, de ahí que su metodología está teniendo mucha aceptación.

Einnek nace en Bizkaia aportando como propuesta de valor la digitalización del cuadro eléctrico en un sector en el que "dominantemente se sigue trabajando como hace diez o quince años porque es muy tradicional." Principalmente trabaja con empresas radicadas en el País Vasco, pero de ámbito internacional. Tiene como partner principal a la empresa Ona Electroerosión, con quien está trabajando en diferentes casos de éxito.

Su propuesta y su crecimiento en estos dos años le han llevado a obtener recientemente el premio Cebek Emprende 2023, otorgado por la Confederación Empresarial de Bizkaia "por representar los valores de la empresa vizcaína, con condiciones de crecimiento y de generación futura de valor, empleo y riqueza en la sociedad".