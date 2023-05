Retarus Email Archive recibe una actualización completa

La nueva versión de la solución Retarus Email Archive cumple con los requisitos de cumplimiento más estrictos y presenta un rendimiento aún mejor Retarus, el proveedor global de soluciones Enterprise Cloud para Messaging, Email Security y Business Integration, ha lanzado una nueva versión de su Email Archive, el servicio de almacenamiento de comunicaciones por correo electrónico a largo plazo y a prueba de manipulaciones para empresas. Con funciones mejoradas, encriptación híbrida y un rendimiento aún mayor, el nuevo Retarus Email Archive ya está disponible como parte de la solución modular Secure Email Platform.

Retarus Email Archive facilita el almacenamiento automático y fiable a largo plazo de los mensajes entrantes y salientes (opcionalmente, también el tráfico de correo electrónico interno) en su formato original sin procesar, incluyendo la información SMTP. El procesamiento en paralelo garantiza que no se produzcan retrasos en la entrega. El archivado se realiza en los data centers redundantes y de alta disponibilidad de Retarus en toda Europa. La correspondencia electrónica se almacena de forma inviolable, protegida contra el acceso no autorizado mediante encriptación híbrida. Alternativamente, los clientes también tienen la opción de utilizar sus propias claves de cifrado.

Mediante potentes funciones de búsqueda, los administradores pueden acceder y recuperar los correos electrónicos archivados en cuestión de milisegundos con sólo unos clics, incluso con grandes volúmenes de mensajes almacenados. Esto se aplica durante toda la duración del archivado, independientemente del sistema de correo electrónico utilizado, de si los empleados han abandonado la empresa durante ese tiempo o incluso de si se ha desactivado una cuenta de correo electrónico. Los correos electrónicos que contengan información sensible, por ejemplo, de miembros de la junta directiva o de solicitantes de empleo, pueden excluirse del archivado. Los criterios de búsqueda pueden restringirse con un alto grado de precisión para cumplir los requisitos de la empresa o atendiendo a la normativa de protección de datos.

El acceso del administrador se realiza exclusivamente según el principio de los cuatro ojos. Todos los accesos y todas las operaciones de lectura se registran con todo detalle, lo que garantiza que la comunicación electrónica de la empresa pueda rastrearse de forma auditable y a prueba de manipulaciones. Los mensajes se archivan y pueden recuperarse durante seis años o hasta el final del periodo contractual, de acuerdo con los requisitos legales de conservación de registros. Después, se eliminan de acuerdo con la ley.

Interacción perfecta con Email Security y Email Encryption

El uso de Retarus Email Archive permite a las empresas cumplir con las normas internacionales de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, las normas específicas del sector y las directrices internas de la empresa. Incluso la transferencia de datos hacia y desde la infraestructura de TI del cliente ya está encriptada. La combinación del servicio con otras funciones ofrecidas por la Retarus Secure Email Platform ofrece ventajas adicionales. Por ejemplo, cada correo electrónico es examinado minuciosamente en busca de malware mediante los amplios mecanismos de protección que ofrecen los Retarus Email Security Services antes de ser archivado. Con Retarus Email Encryption, los mensajes entrantes se descifran de forma centralizada a través de la plataforma en nube antes de ser almacenados - en su formato original y junto con todos sus adjuntos - en el archivo que, a su vez, está cifrado. A diferencia del descifrado de los mensajes en el propio equipo de destinatario, esto garantiza el acceso futuro al mensaje en cualquier momento, independientemente de si la clave privada respectiva todavía existe en el momento de la búsqueda.

Martin Hager, fundador y CEO de Retarus, subraya: "Como proveedor integral de servicios de correo electrónico para las empresas, ofrecemos todos los servicios de cumplimiento relevantes desde una misma fuente. Desde el archivado a prueba de manipulaciones hasta la codificación y protección contra el robo de datos. Con esta nueva versión de Email Archive, las empresas con requisitos exigentes y retos complejos pueden recibir una solución en la nube preparada para el futuro. Esto no sólo garantiza la conservación segura y conforme a la ley de la comunicación por correo electrónico empresarial, sino también un rendimiento excepcionalmente alto a la hora de buscar mensajes. Para un archivo de correo electrónico que contiene 75 millones de mensajes almacenados, la recuperación de un mensaje específico tarda solamente 5,1 milisegundos de media. Además, la función de búsqueda es extraordinariamente estable: en los últimos 13 años no se ha dañado ni un solo índice".