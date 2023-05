Laura Agrelo, la clínica capilar con la que proteger y reconstruir el cabello

En todo momento debe realizarse la práctica del cuidado capilar, sin importar la época del año. Aun así, el tratamiento en cada una de ellas va a ser distinto ya que se deben tener en cuenta diferentes características externas. En el caso del verano, lo principal será el cuidado del calor y del sol.

Para estas situaciones, la Clínica Capilar Laura Agrelo ofrece a sus clientes un trato cercano a aquellas personas que no solo quieran proteger, sino también reparar su cuero cabelludo. Con su clínica capilar en Madrid y en Santiago de Compostela, su equipo de profesionales atenderá estas necesidades.

¿Cuáles son los distintos agentes que atacan al cuero cabelludo en verano? El verano es una estación en la que priman las altas temperaturas. Destinos recurrentes para unas vacaciones o pasar el tiempo libre en esta época del año son las playas, el mar, o incluso las piscinas. Sin embargo, no se tienen en cuenta los elementos propios de estas actividades que son capaces de afectar al pelo de las personas.

El sol es el principal emisor de vitamina D, pero el hecho de no protegerse de la manera adecuada puede derivar en problemas dermatológicos. La razón principal son los rayos ultravioleta que emite el sol, los cuales son capaces de dañar el cabello hasta el punto de ocasionar su rotura, sequedad e incluso alteración del color.

A su vez, no se debe bajar la guardia ante el resto de agentes capaces de alterar el cuero cabelludo. Factores que rodean a una playa son la arena, capaz de irritar el cuero cabelludo, provocando sensibilidad; la sal marina, que cristaliza sobre la fibra capilar abriendo las puntas; y la más común como el calor, que también inflama e irrita el cuero cabelludo y resta nutrición. Por el lado de las piscinas uno debe medir los valores de cloro aplicados, ya que altas cantidades son capaces de secar y modificar el color del pelo, atacando así las grasas naturales protectoras del cabello.

La Clínica Laura Agrelo ofrece protección y regeneración capilar Resulta complicado medir el impacto que tiene el verano en el cuero cabelludo. Las opciones de las personas se reducen a prevenir mediante productos hidratantes y protectores para evitar problemas a futuro. Pero una vez consumado el daño, esos productos no sirven por su cuenta.

Es por ello que ante esta situación, la clínica capilar Laura Agrelo provee a sus clientes una asistencia en tratamientos de regeneración capilar de última tecnología. Dentro de los procedimientos para afrontar la pulverización de nutrientes producto del sol se encuentra la mesoterapia, tratamiento con vitaminas aplicados de manera intradérmica para reiniciar el crecimiento del cabello.

La metodología de trabajo, después de 30 años de profesionalidad y tasas de éxito, ayudarán al paciente, a partir de sus patologías e historial genético, a encontrar la mejor solución.