La importancia de la limpieza en el hogar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores

En la actualidad, cada vez más personas mayores optan por envejecer en su propio hogar y preservar su autonomía. Permanecer en su entorno familiar les brinda la oportunidad de mantener su independencia y tomar decisiones de forma libre.

El problema es que el envejecimiento tiene un coste físico. Los dolores y molestias son más frecuentes y las personas mayores tienden a tener menos capacidad de movimiento y flexibilidad. Las tareas domésticas comunes pueden volverse extremadamente difíciles y convertirse en una de sus mayores preocupaciones: simplemente ya no pueden mantener su casa limpia y ordenada como les gustaría.

Una solución viable y acertada para las personas adultas mayores es la de confiar la limpieza del hogar a una empresa profesional. En este caso, es bueno asegurarse de que la empresa tenga experiencia específica en el trabajo con personas mayores y ancianos. Brunimarsa, empresa especializada en la prestación de servicio doméstico profesional y asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes, sabe de la importancia y los beneficios para la salud y el bienestar de los ancianos atender sus necesidades, no solo físicas, sino también emocionales y mentales. Y en ese sentido, conoce la importancia de ayudarles en las tareas domésticas.

Disminuye el estrés y la ansiedad Porque lo cierto es que la necesidad que sienten los mayores por seguir conservando su casa limpia y ordenada les genera estrés, especialmente a aquellos con problemas de movilidad que, aunque pongan todo el ánimo en ello, las tareas del hogar les resultan excesivas. “Los servicios profesionales de limpieza, -comenta Brunimarsa-, pueden ayudar a reducir los niveles de estrés al asumir la carga de la limpieza y permitir que las personas mayores se concentren en actividades más importantes, como pasar tiempo de calidad con familiares o amigos”.

Mejora el estado de ánimo "Además, -prosigue Brunimarsa-, cuando las personas mayores viven en un hogar limpio, también tiene un impacto positivo en su estado de ánimo. Como resultado, siguen siendo felices. Los estudios revelan que los ancianos que viven en una casa llena de suciedad y desorden tienen más probabilidades de deprimirse que aquellos que viven en una casa limpia".

Un hogar limpio invita a la interacción social Según la experiencia de Brunimarsa, una casa que cumple con los estándares comunes de limpieza y orden hace sentir a la persona mayor que habita en ella el deseo y ánimo para invitar a amistades a visitarla, lo que evita que, en caso contrario, termine asilándola y limitando sus conexiones sociales.

Reduce riesgos de accidentes Entre las ventajas más importantes de contar con un servicio doméstico profesional se encuentra la reducción del riesgo de accidentes en el hogar. Los espacios desordenados se consideran un riesgo importante de caídas y, cuando se trata de personas mayores, las caídas son solo una de las formas en que la salud y el bienestar de los mayores pueden verse afectados. “Las personas que contratan un servicio de limpieza también tienen menos probabilidades de desarrollar hernias o lesiones en la espalda, las cuales podrían requerir un período prolongado de recuperación que afectaría, también, a su bienestar anímico”, comenta la Brunimarsa, centrada en CUIDAR en mayúsculas a los mayores.

Mejora la calidad del sueño Tener un hogar limpio y organizado es importante para todos, pero especialmente para las personas mayores que pueden tener problemas de salud. La sensación de orden y limpieza les proporciona una sensación de tranquilidad. Y lo cierto es que, reducir el polvo, el pelo de las mascotas y otros irritantes que pueden afectar su respiración no solo les puede perturbar su bienestar diurno, sino sus horas de sueño. En ese sentido, Brunimarsa aconseja siempre el uso de productos suaves para la limpieza, que ayuden a la desinfección y cuiden el medioambiente.

Previene alergias, reduce infecciones y recuperaciones más rápidas Y es que el polvo y los alérgenos presentes en el hogar pueden ingresar fácilmente en el sistema de las personas mayores y provocar diversas alergias. Estas alergias incluyen estornudos constantes, ojos llorosos o tos. Un hogar limpio también minimiza las posibilidades de infecciones. La razón principal detrás de dicha infección son los gérmenes y las bacterias presentes en el aire y las superficies del hogar. Por otra parte, según investigaciones y estudios, los ancianos se recuperan de cirugías y enfermedades más rápidamente y con más éxito cuando están en una casa libre de polvo, suciedad, gérmenes y bacterias.

Recomendaciones de limpieza para el hogar La limpieza del hogar es beneficiosa para las personas mayores de varias formas y maneras, pero, ¿se sabe cómo llevar a cabo la tarea para obtener el mejor resultado? Brunimarsa da unas pistas:

Mejorar la ventilación La calidad del aire interior no es tan buena como la del aire exterior de la casa. Contiene gérmenes, bacterias, alérgenos, virus, sustancias tóxicas, etc. Cuando las personas mayores inhalan, todas estas cosas dañinas entran en sus cuerpos y los enferman. Por lo tanto, es necesario prestar especial atención a la ventilación y permitir que el aire fresco ingrese en la casa.

Optar por la limpieza ecológica Cuando se trata de la limpieza del hogar de las personas mayores, siempre es recomendable utilizar productos ecológicos y evitar productos cargados de químicos dañinos que contaminan la calidad del aire interior.

Prestar atención al baño El baño es uno de los lugares más peligrosos para las personas mayores, especialmente cuando está sucio. La capa de suciedad en la bañera, por ejemplo, lo hace resbaladizo, lo que puede provocar lesiones graves. Así que es necesario asegurar que todos los rincones del baño están impecables.

Ventajas de contratar a un servicio doméstico profesional Como ya se ha visto, recurrir a servicios de limpieza profesionales permite disponer de un hogar en excelentes condiciones, más aún cuando se hace a empresas especializadas en atención a personas de edad avanzada. Pero además, también es posible acceder a distintos beneficios fiscales. Por ejemplo, las autoridades de la comunidad autónoma de Madrid han anunciado recientemente que, dependiendo del tamaño de la familia, se pueden deducir entre el 25 % y el 40 % de las cotizaciones que se pagan a trabajadoras que realizan tareas del hogar. Un buen aliciente para contratar estos servicios de limpieza doméstica. Los beneficios para la salud mental son innegables. Más aún, si se vive en grandes ciudades como Madrid, donde las personas se mueven a un ritmo acelerado, realizando múltiples actividades al día, y sin tiempo para atender el hogar. En todos esos casos, es bueno conocer la existencia de empresas como Brunimarsa, con una trayectoria de confianza y calidad.