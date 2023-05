Más de 70 conciertos gratuitos en un casco histórico patrimonio de la humanidad, Alcalá Suena 2023

Del 2 al 4 de junio, Alcalá de Henares va a llenar el centro histórico de música en la VIII edición de Alcalá Suena, un festival gratuito organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en colaboración con la asociación Alcalá es Música, donde más de 70 conciertos se darán cita en un cartel que agrupará todos los estilos y que es el resultado de un concurso de bandas al que ya se presentaron más de 500 propuestas que completan los cabezas de cartel que cerrarán cada uno de los días del festival.

En una deliberación ajustadísima, el jurado de esta edición ha premiado como ganadora del concurso al rap rural de la manchega Bewis de la Rosa, y el segundo premio ha sido para la psicodelia de los alcalainos Gizzard. Se unen al 1º y 2º los ganadores de categorías musicales, Lia Sampai en la categoría de Jazz/Acústico, Mabel Flores en Fusión/Worldmusic, Hola Chica en Pop/Indie, The Grooves en rock/Metal, Boo Boo Weavils en Soul/Funk/R&B, MrfoxMad & BrassPits en la categoría Abierto y Arigato en música familiar.

Además, al final de cada jornada se podrá disfrutar de un cabeza de cartel que en esta ocasión serán La Sra. Tomasa, los americanos The Main Squeeze y el proyecto de músicos tan reputados como Jairo Zabala (DePedro) o Javier Colina, Micro Mambo.

Completan el cartel del festival las 50 bandas finalistas: A Tro Ci Tos, A Tu Vera, ADe Band, Air Magic, Alex Montón and The Essentials, AMC Coro de la Universidad de Alcalá, AWAKATE, Bluestropic, Break the Senses, Breathing Again,Browns Heads, Bulbalkan, Carolina Iglesias Martín, Chileno Santero & DJ Boni, Chuknano, Ciclocéano, CONTRABANDEANDO, Copernicus Dreams, Daniel Minimalia, De Perdidas Al Rio, Diphda, Dúo ¿Cómo Suenan Los Besos?, Edu de Nova, El Bigote de Aznar, El Quilombo del Henares,el sueño de Ícaro, FYI, GROOVIN ´X, Ignis Anima, Isabel Anaya Herrera, ISMAEL GONZALEZ, Iulian Ionut, L3MUR, La Queja, LADMIRO, Lasai , Laura Dsk, LAVIDA, L'eclectik, Los Jaleo, MUD, MUREN, Musselman, PEZ AL REVÉS, Pink Flamingos & The Cherry Lovers, Ruta 57, SEKBA, SeñorNadye, THE SWEET RIVER BAND y Volvoreta.

Al igual que en la edición anterior, se añaden 2 premios adicionales, otorgados por los colaboradores del festival, enfocados sobre todo a dar visibilidad y apoyar a las bandas emergentes participantes, de la misma forma que el año pasado. Y en esta edición, también ha habido unanimidad en estos premios, Bewis de la Rosa obtiene también el premio Sziget Festival que le llevará a tocar al festival más importante de Hungría, y ha sido seleccionada para tocar en el Festival Gigante que se celebra en nuestra ciudad.

El festival se concentra en 6 escenarios repartidos por el casco histórico patrimonio de la humanidad de esta ciudad, que da su pistoletazo de salida en la tarde del viernes 2 de junio y no parará de sonar hasta el domingo, y su cartel incluye una gran diversidad de estilos musicales como son el rock, worldmusic, clásica, conciertos familiares, folclore… Para no perderse nada se puede consultar toda la información de las bandas en la web o en la app de Alcalá Suena disponible para Android e iOS. Y muy recomendable consultar este Manual de Usuario aportado por la organización.

La agencia de comunicación musical PROMOSAPIENS es la encargada de promocionar Alcalá Suena 2023.