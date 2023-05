Llega Book The City, la solución definitiva para gestionar eficientemente las colas en todo tipo de negocios

El brindar una experiencia de compra satisfactoria, sobre todo en los comercios físicos, puede ser una misión complicada. Uno de los principales problemas es que un negocio tenga unas colas interminables, que terminen por aburrir al cliente más interesado y la compra se tuerza en el último momento. De hecho, según un estudio de la plataforma de pago Adyen, 7 de cada 10 clientes abandonan la tienda sin comprar por culpa de las largas colas. ¿Una solución? Una buena herramienta que permita a estos negocios gestionar los turnos de sus clientes de manera eficaz.

Para ello nace Book The City, un software de gestión que ofrece la posibilidad de administrar de manera única las colas de espera y el otorgamiento de turnos, además de permitir realizar campañas de marketing y otras funcionalidades.

La herramienta omnicanal que simplifica la gestión de los negocios Book The City es un gestor de colas de espera creado para brindar a los comercios una herramienta omnicanal que les permita llevar el control de sus filas en una única aplicación. Esto hace que los establecimientos puedan mejorar su imagen frente a sus clientes, quienes tendrán una mejor experiencia de usuario, además de favorecer la productividad de las empresas, gracias a que los empleados podrán dejar las tareas que puedan automatizarse en manos del software, mejorando así la gestión del negocio.

Prueba de tres meses gratuita Esta herramienta ofrece una gestión única desde el dashboard y permite realizar campañas de marketing desde el dispositivo o desde los propios tickets de turnos. Además, los puntos débiles de la gestión pueden evaluarse mediante las estadísticas finales que Book The City proporciona mediante su interfaz intuitiva y de manejo simple. Otro beneficio de esta aplicación es que los comercios poseen tres meses de prueba gratis y una demostración gratuita que les permite conocer el funcionamiento de la herramienta.

Una solución que beneficia tanto a los clientes como a los empleados La centralización de turnos del negocio es posible a través de pasos simples, que inician completando el formulario de registro del comercio en la interfaz de Book The City. Con esta información, que incluye la URL que se genera en el dispositivo elegido y la configuración de los datos del negocio, es posible acceder a las funcionalidades de esta aplicación. Los turnos pueden ser otorgados tanto mediante un tótem físico que se instale en la tienda (cuyo gasto es adicional), a través de un código QR o de un widget instalado en el sitio web del comercio, o desde la misma aplicación de Book The City.

A su vez, Book The City destaca como una opción eficiente para lograr la fidelización de los empleados, ya que sus cargas de trabajo se verán aliviadas gracias a la automatización de algunas tareas. Gracias a que la herramienta realiza estadísticas sobre las horas de mayor afluencia de los clientes, es posible que los empleados puedan organizar su jornada laboral de manera más eficiente. Para los clientes, esta herramienta mejora la experiencia de compra, ya que los tiempos de espera se reducen y los anuncios y estrategias de marketing se encuentran adaptados a las necesidades reales de los mismos.

Gracias a que brinda la posibilidad de mejorar la experiencia de empleados y clientes, al mismo tiempo que impulsa el crecimiento de los negocios a través de sus herramientas de marketing, el software de gestión de Book The City se erige como una opción fundamental para los comercios.