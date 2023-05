Soluciones SATECMA para el cuidado de la piscina

SATECMA, que cuenta con más de 45 años de experiencia, tiene una amplia gama de productos y soluciones para el mantenimiento de la piscina Con motivo de la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas,Industrias Químicas SATECMA pone a disposición de los consumidores una amplia gama de productos y soluciones para el cuidado y mantenimiento de las piscinas. Según la época del año en que se esté, se deberá llevar una serie de acciones encaminadas a mantener en perfecto estado tanto el agua de la piscina como las propias instalaciones de la misma.

En primer lugar, para disfrutar de una piscina, debemos garantizar que no tiene fugas de agua. Para ello, la estanqueidad del "vaso" de la piscina debe asegurarse con la aplicación de un revestimiento impermeabilizante cementoso de la gama TECMADRY. Dependiendo de las características y localización del vaso será más recomendable el empleo de un tipo u otro. SATECMA también recomienda los morteros PREMHOR, para la reparación de grietas y fisuras; y las masillas de sellado SATECMA ELASTIC, para asegurar una adecuada estanqueidad del vaso de la piscina en las uniones de diferentes materiales (focos, sumideros, escaleras, etc.).

SATECMA también dispone de una pintura en base caucho clorado denominada TECMA PAINT HS para impermeabilizar el vaso de la piscina, a la vez que ofrece una buena protección química y un inmejorable acabado estético.

Además, si lo que se pretende es proporcionar un acabado estético antideslizante simulando un efecto arena, es posible lograrlo con el TECMA RSE. Por otro lado, alrededor de la piscina se puede crear un diseño paisajístico en el que incluir senderos ornamentales de piedra decorativa gracias a TECMA AGLO-STONE, que soportan tanto el tránsito de vehículos como, al mismo tiempo, sirven para drenar y evacuar el agua de lluvia y de riego.

Tratar el agua de la piscina

En Satecma se dispone de una gama de productos y soluciones para tener siempre a punto el agua de las piscinas.

Así, para el tratamiento del agua de la piscina, cuentan con una gama de productos tradicionales, pero con el sello SATECMA: algicidas, floculantes, reguladores de pH y cloros, con la particularidad de que, en el caso de estos dos últimos tipos, la presentación que ofrece del producto es en forma de sólido, para reducir los riesgos derivados del manejo de productos líquidos y mejorar la eficiencia de los mismos.

En el caso de los cloros sólidos (cloro "rápido" AZULI RÁPIDO, cloro "lento" AZULI GRANULADO y cloro en tabletas AZULI TABLETAS 200 g S.B.), la alta concentración de materia activa y la presentación en forma sólida permiten reducir el gasto en producto, alrededor de un 50% frente a los hipocloritos líquidos, además todos los productos están homologados en la DGSP del Ministerio de Sanidad.

Para los vestuarios y duchas, existe la gama de limpiadores, desinfectantes y ambientadores, que aseguran una correcta higiene para estas zonas y proporcionan un agradable ambiente.

Sobre SATECMA

"Química y tecnología en armonía con la naturaleza" es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define nuestra misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma se ven como partner tecnológico de sus clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.