Innolux presentará productos y tecnologías sostenibles, de dominio cruzado y de alto valor añadido en la SID Display Week 2023

Innolux asistirá a la SID Display Week 2023 (stand n.º 313) en Los Ángeles del 23 al 25 de mayo de 2023. Bajo el lema «Make for Your Life», Innolux expondrá una serie de aplicaciones de la tecnología de visualización en smart living, es decir, en un estilo de vida basado en las nuevas tecnologías Tres productos líderes de Innolux para exteriores y para un estilo de vida sostenible

El módulo flexible ACeP (Advanced Color ePaper) de 28 pulgadas de Innolux es el primero de su clase en todo el mundo con características de alta legibilidad y bajo consumo de energía, lo que lo convierte en un producto sostenible. Innolux presentó su «estación de carga combinada para vehículos eléctricos en exteriores», las primeras estaciones de carga del mundo en utilizar aplicaciones ePaper con acceso a servicios y contenidos de marketing. La «pantalla WTSR de 23,8 pulgadas» de alto brillo de Innolux, líder en el sector, cuenta con módulos de retroiluminación patentados combinados con TFT-LCD de amplia temperatura y alta penetración, lo que la hace capaz de funcionar en entornos difíciles.

CarUX, filial de Innolux, es pionera en la era de la movilidad inteligente gracias a sus pantallas para automóviles, las primeras de su clase dentro del sector y en todo el mundo.

CarUX lidera el sector en la búsqueda de innovaciones y avances en tecnologías de pantallas de alta gama y tecnologías para pantallas de gran tamaño, curvas y de forma libre. La «Integrated automotive LID» de Innolux, la primera gran pantalla curva de una sola pieza del mundo, es una pantalla para el asiento delantero que maximiza la visualización de información. La «pantalla de cine para el asiento trasero» de CarUX, única en el sector y de alta resolución, es una solución integral que entra en producción en serie en la cadena de suministro de los fabricantes internacionales de automóviles.

La próxima generación de productos de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) de Innolux lleva la vida digital a un nuevo nivel

Equipada con una resolución 4K ultra-alta líder en la industria, la «tecnología LCD 2117ppi de baja potencia 4K VR» de Innolux permite a los usuarios explorar vistas optimizadas con una claridad superior y disfrutar de experiencias realistas e inmersivas. El «AR Dynamic LC Dimmer de 1,57 pulgadas» introduce la tecnología de ajuste dinámico de la luz en los dispositivos de realidad aumentada para permitir una experiencia de realidad aumentada más inmersiva.

Las soluciones de artes digitales forjan un estilo de vida sostenible en la ciudad inteligente

Innolux mostrará sus diversas soluciones para galerías digitales de 13,3 a 31,5 pulgadas; entre ellas, el «marco de fotos digital N3D», «las pantallas Inno-Gallery de 23,8 y 31,5 pulgadas», «la pantalla de arte digital N3D» y la «pantalla Kirameki». Innolux abrirá el camino para el arte moderno hacia la nueva tecnología digital.

Vídeo sobre los productos SID de Innolux:

Innolux SID 2023, Make For Your Life - Tecnologías avanzadas:

https://youtu.be/zwWqk4Twfhs

Innolux SID 2023, Make For Your Life- Transporte inteligente:

https://youtu.be/MejpD1saSbI

Innolux SID 2023, Make For Your Life - Comercio inteligente:

https://youtu.be/-Hq07OWvKUs