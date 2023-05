'Iniciación a la robótica con micro:bit', nuevo libro editado por Microes.org

'Iniciación a la robótica con micro:bit' es el segundo libro sobre micro:bit escrito por José Francisco Muñoz Fernández con el objetivo de que los profesores puedan seguirlo de forma tan sencilla que no requieran conocimientos previos Microes.org se fundó en 2018 con el objetivo de difundir y fomentar la formación de robótica con micro:bit en España. Desde entonces, la organización ha creado varios packs y guías educativas sobre micro:bit. Hoy presenta 'Iniciación a la robótica con micro:bit', su segundo libro que ha contado con el patrocinio de la Fundación Palmira Pla Pechovierto.

'Iniciación a la robótica con micro:bit'

Este libro se escribió para ayudar a los docentes en la introducción de la Robótica Educativa con micro:bit y Makecode. En palabras de su autor: "un libro muy práctico para que los profesores puedan seguirlo paso a paso de forma tan sencilla que no requieran conocimientos previos."

A lo largo de 7 sesiones teórico-prácticas, se enseñan los comandos de programación más habituales para manejar los sensores y actuadores incluidos en la tarjeta. Para acabar se proponen 5 proyectos con los que descubrir el potencial de micro:bit en el aula.

'Iniciación a la robótica con micro:bit' ha sido escrito por José Francisco Muñoz Fernández (www.almeribot.com), profesor de robótica en activo y autor de varias guías y manuales sobre micro:bit. El libro puede adquirirse en:

https://robotopia.es/libros/263-libro-iniciacion-a-la-robotica-con-microbit.html

micro:bit a fondo, guía de referencia sobre micro:bit

Del mismo autor sigue disponible su primer libro, 'micro:bit a fondo', que se centra en la gran variedad de componentes extra complementarios para usar con la tarjeta. El libro puede adquirirse en:

https://robotopia.es/libros/176-libro-microbit-a-fondo.html

Nuevos manuales educativos sobre micro:bit

Manual de Programación micro:bit

La nueva edición de este manual ampliado incluye 18 retos de programación de micro:bit con MakeCode, además de varios ejercicios para conocer algunos de los kits complementarios más populares.

Manual de Programación Cutebot

Cutebot es el mejor complemento para convertir la tarjeta micro:bit en un divertido cochecito inteligente. Este nuevo manual ampliado a 70 páginas incluye 32 retos de programación con Cutebot y algunos de sus complementos más populares.

Manual de Programación Wonder & Inventor Kit

La última ola de soluciones robóticas STEAM combina lo mejor de dos mundos: la electrónica potente de la plataforma micro:bit con piezas de construcción compatibles con LEGO®.

El objetivo de este manual es ayudar a docentes, padres y alumnos a descubrir las nuevas posibilidades que ofrecen los dos kits más populares de esta categoría: Wonder Kit & Inventor Kit.

Manual de Programación IoT con micro:bit

Internet de las Cosas (IoT) es la red de dispositivos electrónicos que se conectan a la nube para interactuar e intercambiar datos, de forma que cualquier objeto que incorpore esta tecnología pueda ser monitorizado y controlado remotamente a través de Internet.

Este manual incluye 13 ejercicios muy didácticos y variados para mostrar las diferentes posibilidades educativas que ofrece la tecnología de Internet de las Cosas.

Toda la información de los nuevos libros y manuales sobre micro:bit se encuentra disponible en:

https://robotopia.es/20-libros

Sobre Microes.org

Microes.org es un proyecto en cooperación con la Fundación Educativa Micro:bit. En la web http://microes.org se encuentra todo lo relacionado con el movimiento micro:bit para el fomento de la formación de robótica y programación en España.