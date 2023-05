Seguros médicos con copagos limitados: todas sus ventajas frente a otras pólizas

Todosegurosmedicos.com explica porqué el seguro médico con copago limitado es la opción más barata a cualquier edad Copago limitado significa que se abona una pequeña cantidad por cada visita médica, pero se establece un tope de gasto al año por servicios y, una vez alcanzado, ya no se paga más, aunque se utilice mucho más el seguro. Con una póliza de salud con limitación de copagos el asegurado tiene una prima tan baja como la del seguro médico completo con copagos y mucho más baja que una sin copagos. Así, si no va al médico con frecuencia paga mucho menos con todas las garantías, incluso llegando al máximo de copago anual.

Una póliza de salud con copago limitado versus otras opciones

La edad y características personales y laborales son las condiciones más determinantes a la hora de decantarse por un tipo u otro de seguro médico.

Básico. No incluye operaciones ni hospitalización, pero permite acceder a consultas de medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico sin esperar en las listas de espera de la Seguridad Social. Es el más económico y puede ser indicado para personas jóvenes que no hacen mucho uso del médico.

Completo con copagos. Incluye garantías hospitalarias y extrahospitalarias completas: medicina general, especialidades, diagnósticos, urgencias y hospitalización en los mejores centros de España.

Se paga una prima muy económica y una cantidad por cada servicio médico que se realice. Es una opción para quien quiere proteger a la familia con las coberturas más completas en caso necesario, pero pagando lo mínimo si no se usa mucho.

Sin copagos. Se trata de un seguro completo de asistencia sanitaria con el servicio de máxima calidad, con garantías hospitalarias y extrahospitalarias completas: medicina general, especialidades, diagnósticos, urgencias y hospitalización… en los mejores centros de España.

Es muy adecuada cuando la prioridad del asegurado es que él y su familia tengan cobertura completa en cualquier ocasión, y disfrutar de total libertad de horarios con una prima fija, sin desembolso alguno por cada visita médica.

El seguro médico sin copagos parece la mejor opción, pero esta póliza no es adecuada siempre y para todos.

Se puede estar pagando una prima más alta por unas coberturas que no se usan, sobre todo cuando no se acude al médico con mucha frecuencia.

¿En qué consiste el seguro médico con copago limitado?

Se abona una pequeña cantidad por gasto médico y se establece un tope de gasto por servicios médicos al año, que suele oscilar entre 250 y 300 €." Una vez alcanzado, ya no se desembolsa más. De esta forma, se disfruta del acceso a los mejores especialistas y a los medios de diagnóstico privados reduciendo los tiempos de espera de la Seguridad Social, con una prima más baja que sin copagos.

En muchos casos, es la mejor alternativa y además también permite tener los gastos bajo control sin sobresaltos. Así lo demuestran consultas realizadas en el comparador de todosegurosmedicos.com, para diferentes edades. Tras mostrar hasta 50 ofertas de distintas aseguradoras en cada consulta, se ve que el seguro médico con copago limitado es la opción más barata.

Ejemplo: El precio de la póliza para una persona de 35 años, la opción completa más barata con copagos limitados tiene una prima mensual de 28,94. Es decir, pagaría 299,28 € al año. Si va mucho al médico cuando llegue a los 300€ en copagos dejaría de pagar por las visitas, por lo que si va mucho abonaría 299,28 €+300€ = 599,28 €. Y si no va nada, 299,28 €.

El resultado más barato sin copagos tiene una prima mensual de 51,72 € al mes; es decir, 620,64 € al año. Es decir, que el asegurado pagaría más por la póliza más baja sin copagos que por la completa con copagos limitados. En ambos casos, iría al médico todas las veces que necesitara sin límite alguno y contaría con un seguro de salud completo. Y en caso de no necesitar asistencia médica, ahorraría más de un 50% con el copago limitado.

Resumen: antes de contratar un seguro médico interesa comparar y sopesar todas las opciones, dependiendo de la edad y la situación personal, porque la póliza de salud puede ser la opción más completa y económica.

Además, los seguros médicos son una de las pólizas que se pueden desgravar este año en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuya campaña finaliza el 30 de junio de 2023.

