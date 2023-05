Los trucos de las famosas para no ir maquilladas contados por las expertas en belleza de Byoode, Boutijour, Perricone MD y Omorovicza

La piel real tiene textura. Así se puede cuidar la piel para que, sin filtros ni maquillaje, también esté de cine Ya lo sabe todo el mundo, pero el perfil de Instagram de @bellezafalsa, refleja otra realidad de los rostros de las famosas. En relación a la gala del MET, por ejemplo, algunos rostros tienen granitos más marcados, la textura más rugosa de la piel, ojeras más acuciadas… Mientras que muchas de ellas acuden al maquillaje excesivo para paliar estas características, otras se están decantando por la naturalidad extrema: Sara Sálamo en los Goya, Toni Acosta en su perfil de Instagram, Lady Gaga en los Oscar… y un sinfín de ejemplos que hacen que, lo que era una excepción, se haya convertido en una nueva normalidad: las famosas ya no se maquillan. "La gente se ha cansado de ir todo el día perfecta y muchas rehúyen del maquillaje como grito de guerra. Lo ideal es poder recurrir al maquillaje, pero que sea una opción y no una obligación", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, firma que es fiel defensora de alimentar pieles y, de hecho, su campaña ‘¿Maquillas o alimentas?’ ha reeditado la canción ‘Maquillaje’, creada por Nacho Cano, como grito de guerra para que 'cuidemos más nuestras pieles'.



Sin embargo, salir a cara lavada supone, muchas veces, un golpe en la autoestima, haciendo que, "cuando se tienen imperfecciones, no solo no se lleve maquillaje, sino que se aplique el doble del aconsejable, dejando el rostro con un acabado pesado, poco natural y nada uniforme que, lejos de tapar aquello que preocupa, a veces lo acentúa incluso más, por no mencionar la sensación de arrugas, que se incrementa cuando se lleva mucha cantidad de producto. Si se qiere usar maquillaje para realzar la belleza natural, lo ideal es apostar por algo que la potencie, pero que no tape ni la piel ni la propia personalidad", argumenta David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD.

Concienciación: cómo es una piel real

Como expresa el maquillador, disfrazar la piel suele acentuar aquello que se suele trabajar por tapar, pero, a veces, es superior a las propias fuerzas. Hay quien se niega a salir al descubierto y es algo que tiene que ver con la autoestima y los estándares de perfección pero se debe ser consciente, como dice Raquel González, cosmetóloga y directora de educación de Perricone MD: "la piel perfecta debe estar equilibrada y demostrar salud, pero esto no significa que sea completamente lisa, sin poros ni imperfecciones. La piel real tiene texturas y pasa por fases de cambio, ya sea por aspectos hormonales, estilo de vida, niveles de estrés… y hay que saber vivir con ella y lucirla con orgullo".

Tips para lucir una piel sana sin maquillaje

Partiendo de que la piel perfecta es, en realidad, imperfecta, hay una serie de claves para que se pueda estar orgulloso de lucir una piel sana, con o sin maquillaje. Para ello, solo hay que seguir una rutina de cuidados que, realmente, no tiene por qué ser complicada, tranquila. No hay que decir todos los pasos que se puede hacer, pero sí los imprescindibles para asegurar que la piel se equilibre, está libre de impurezas, iluminada, jugosa… ¿La idea principal? Que, cuando se ponga una base, "sea porque quieras y no porque te preocupa nada" y que, además, esta sea lo suficientemente natural, dejando entrever los rasgos reales.

Lo más importante: la doble limpieza

Todas las especialistas suelen coincidir en que la esencia de una piel bonita pasa siempre por realizar una correcta doble limpieza. "Gran cantidad de los problemas de piel suelen venir por un cúmulo de impurezas que pueden producir procesos inflamatorios y apagarla. Si se hace una doble limpieza, sobre todo por la noche, conseguiremos eliminar toda la suciedad, mejorando la permeabilidad de la piel y la actividad de los productos que apliquemos después", expresa Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.



Por otro lado, aún surgen muchas dudas sobre por qué es necesaria una doble limpieza, pero la respuesta es fácil:"la piel tiene dos tipos de impurezas, de base oleosa y de base acuosa, y cada una necesita un limpiador afín que pueda tener más capacidad de arrastre con cada una. Por eso, usamos un limpiador oleoso para eliminar maquillaje y SPF, sobre todo, y otro para terminar de limpiar el resto de suciedad", añade Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Metamorphosis of Narcisus es un bálsamo desmaquillante y equilibrante con capacidad de retirar hasta el maquillaje más resistente, con ingredientes como el extracto de narciso o el sésamo negro. 39 € en Byoode.com.



Lotus Leaf Cleansing Gel es un limpiador ultrasuave con la piel con flor de loto y gran efecto antioxidante. 33€ en Purenichelab.com.

Exfoliación: un reseteo imprescindible

"No existe una piel bonita sin una correcta exfoliación". Así de tajante es Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. "Es la base para que la piel unifique el tono, mejore los mecanismos de hidratación, elimine restos de sebo y limpie en profundidad los posibles puntos negros. También ayudará con la pigmentación y la luminosidad", añade. Sobre cada cuánto hacerlo, la respuesta es: depende del producto. Se puede exfoliar dos o tres veces a la semana con una mascarilla, o a diario con un tónico, que suele llevar menor carga exfoliante para no irritar la piel con un uso tan continuado.

AM Active10 Essence es una esencia que se aplica unos 2-3 días por la semana. Lleva un 10% de alfahidroxiácidos, hongos y aceite de amplio espectro de cannabidiol. 105 € en Purenichelab.com.



Adzuki & Ragi Fantasy es un exfoliante en polvo que combina la exfoliación física (con polvo de arroz) con la física, con gluconolactona y ácido fítico. Se combina con agua y se aplica en el rostro una vez emulsionado. 34€ en Byoode.com.

Hidratación y protección

Uno de los básicos diarios pasa por hidratar la piel para que esté jugosa y equilibrada, además de aportarle antioxidantes y protección solar para asegurar que tenga durante el día los escudos adecuados para que esté fuerte. "Una receta perfecta para una piel sana es aplicar vitamina C por la mañana, SPF durante el día y un producto de regeneración por la noche", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Daily Radiance Vitamina C de Medik8 es una crema que aporta antioxidantes con vitamina C y también incluye SPF30. 80€ en Medik8.es.



Cushioning Day Cream de Omorovicza hidrata a lo largo del día con una tecnología de reservorios que recargan la piel continuamente. También tiene poder antioxidante gracias a su contenido en plancton marino y microalgas. 145 € en Purenichelab.com.

Regeneración nocturna

Ya lo comentaba Estefanía Nieto en el punto anterior: hace falta algo que regenere la piel por la noche. ¿Esto por qué? Porque la piel tiene lo que se conoce como ritmos circadianos y, de forma natural, se regenera por la noche mientras dormimos. Para que esa regeneración sea potente, conviene ponérselo fácil -doble limpieza, exfoliación…-, además de darle un booster. "Aquí, la estrella son los retinoides como el retinol o el retinal. Son el estándar de oro antiedad que ayudará a la piel a renovarse a nivel celular mientras dormimos, mejorando la síntesis de colágeno y elastina y reafirmando el rostro", concluye Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Retinol Treatment & Moisturizer es una crema de noche que aúna retinol y ácido salicílico para regenerar y promover la renovación de la piel. 51,50 € en Perriconemd.es.