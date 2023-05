Panorama sobre autores noveles de libros infantiles. ¿Cuáles son las principales trabas y facilidades?

Según datos recogidos en las encuestas de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) el 75,9% de los menores de 6 años leen en casa y entre los 6 y 9 años, el 83,7 % leen libros que no son de texto.

Esto hace referencia a que la lectura infantil se mantiene en valores altos y crece paulatinamente el número de niños que leen libros que no son de texto.

Por tal motivo, la incorporación de libros digitales en esta era tecnológica, la adaptación al cambio y las nuevas políticas públicas como de medios, pueden promover positivamente aquellos contenidos creados por autores que se preguntan constantemente cómo promocionar un libro infantil.

Sin embargo, frente a los desafíos actuales, también existen las oportunidades y Eduteco cree en que los autores pueden encontrar un espacio online para impulsar sus creaciones. La plataforma hace reseñas de los best seller infantiles y da visibilidad a los libros de autores noveles.

Desafíos actuales en el panorama de autores noveles de libros infantiles Para los escritores, escribir literatura infantil no es una decisión a tomar a la ligera, y en caso de tomarla, consiste en escribir libros para un público lector más reducido. Además, los autores reflexionan en que ya los padres no suelen leerles libros a sus hijos y que, junto al auge del uso de pantallas, la literatura infantil atraviesa un gran reto para mantenerse.

Por otro lado, los lectores adultos sin hijos pequeños, lo más probable es que los ignoren. Aunque, es cierto que, en la práctica de la docencia a nivel escolar, los libros infantiles siguen resultando un aliado necesario para el desarrollo creativo, lector e imaginativo de los niños.

Sin embargo, en lo que atañe a la difusión de este recurso infantil, se mantiene igual o a un nivel mayor de exigencia. Por esta razón, es frecuente que los escritores se pregunten cómo promocionar un libro infantil. El mercado literario para niños está abarrotado, por lo que una atractiva portada de un libro no es suficiente para que este se venda.

Los autores de libros infantiles no solo deben apostar por crear historias ilustrativas y creativas o un lenguaje sencillo para los más pequeños, sino que también deben aplicar una buena estrategia de marketing digital para que estos se vendan. Es precisamente en esta etapa donde comienza el verdadero desafío.

La solución es la digitalización Ahora bien, en un mercado saturado de libros infantiles, a los autores se les hace cada vez más difícil vender sus obras. No obstante, hay diversos factores que influyen en la decisión de compra del lector, como lo puede ser una buena portada, la sinopsis y las reseñas, esta última es sumamente importante, ya que la misma valida que los libros están bien escritos y pueden ser interesantes para los más pequeños.

Asimismo, la promoción del recurso literario es indispensable para que se venda, por lo tanto, los autores hacen mucho hincapié en crear una campaña de marketing digital, para llegar a un mayor número de lectores o aquellos lectores apropiados en un mercado tan saturado.

También, las redes sociales, los blogs y otros medios digitales, como Eduteco, pueden ser de gran apoyo para promocionar libros en línea y conseguir reseñas.

Es así como muchos autores luchan por hacerse notar en el medio y, para ello, han optado por la digitalización para afrontar los mayores retos que atraviesa el sector.