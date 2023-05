La importancia del marketing digital para restaurantes, por Thinking Frog

Las estrategias de marketing digital, actualmente, son fundamentales para cualquier empresa, marca o producto que desee figurar en el mercado y no perecer.

Esto se debe a que las plataformas virtuales ofrecen una tribuna para llegar a un público más amplio, clientes potenciales e incrementar las ventas. En ese orden de ideas, la agencia Thinking Frog sostiene que uno de los sectores donde este tipo de servicios es esencial es el de la restauración. El marketing digital para restaurantes representa, en muchos casos, la tabla de salvación para destacar o mantenerse en un contexto cambiante y muy competido.

Qué ofrece el marketing digital a los restaurantes Thinking Frog es una agencia de fotógrafos que utilizan nuevas tecnologías para ofrecer a las empresas servicios de marketing digital. Trabajan con pymes y grandes compañías, aportando soluciones a la medida de cada uno de sus clientes, sacando la mejor versión de ellos mismos.

Sobre el marketing digital para restaurantes, estos emprendedores, que operan desde Alicante, señalan que estas estrategias poseen herramientas muy útiles para posicionar un negocio. Recursos como el posicionamiento en Google con My Business SEO, gestión de redes sociales, diseño web o desarrollo de apps ayudan a expandir el mercado.

Destacan que el diseño de una página web es determinante para vender un buen restaurante. A través de esta vitrina, puede mostrarse el negocio para potenciar las virtudes de su menú o su atención a los comensales. Puede mostrar la carta e incluso crear espacios para foros, botones de reserva y vídeos experienciales.

Herramientas para restaurantes de Thinking Frog Uno de los servicios que aplica Thinking Frog en los restaurantes es el posicionamiento en Google, a través de la herramienta My Business SEO. La primera búsqueda categorizada de Google es su ficha geolocalizada. De tal manera que, cuando un usuario inserta la búsqueda de negocio o servicio, los primeros resultados siempre serán los de Google Maps.

Otra herramienta en la que el equipo de Thinking Frog es especialista es la creación de tours virtuales personalizados. Con esta herramienta, se insertan fotos, vídeos, links y contactos para que las personas puedan pasear por el restaurante desde su casa u oficina. Con imágenes de alta resolución, los clientes tendrán la posibilidad de apreciar los platos y de esta manera tener un mayor impulso para visitar el sitio.

Por otra parte, las redes sociales son las plataformas de comunicación por excelencia para un restaurante. A través de ellas, pueden no solo difundir el menú o las promociones del día. También pueden interactuar con los clientes gestionando sus pedidos, las reservas de mesas y muchas otras cosas. En Thinking Frog, están convencidos de que las posibilidades son prácticamente infinitas.