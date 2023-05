Disfrutar de Ibiza durante el verano con algunas actividades muy recomendadas, con Float Your Boat

Ibiza se ha convertido en uno de los principales atractivos de España, porque ofrece a los turistas no solo bahías conocidas por publicidad o fiestas, sino también mercados, hermosos centros históricos, naturaleza y paisajes o fantásticas puestas de sol.

En este artículo, Float Your Boat enumerará las principales actividades en Ibiza y los lugares que hay que visitar.

¿Qué actividades se pueden realizar en Ibiza durante el verano? Una excursión a la isla Es Vedra Uno de los destinos más recomendados para los turistas es la excursión a la isla Es Vedra. De las nueve islas que rodean Ibiza, esta es una de las que tienen mayor interés para locales y visitantes.

Esta está situada en el suroeste de Ibiza, a menos de 2 kilómetros de la costa, y cuenta con 400 metros de altura. Asimismo, Es Vedrá forma parte de la red Natura 2000 por ser una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Si a esto se le suman los mitos, secretos y leyendas a los que se asocia Es Vedrá desde hace mucho tiempo, la visita será una experiencia ideal.

Para llevar a cabo esta excursión es posible contar con Float Your Boat, empresa que ofrece un crucero alrededor de la isla con una duración de 4 horas. Esta puede programarse para cualquier lunes, miércoles y sábado, y el barco parte del puerto de San Antonio, de 10:00 a 14:00.

Visita al hippie market de Ibiza El reconocido mercado hippie de Ibiza está ubicación a 21 kilómetros de la ciudad, en San Carlos. Este se creó en 1985 con tan solo 5 puestos y, hoy en día, es uno de los mercados más famosos de toda Europa, en el que se encuentran más de 200 puestos. Estos son ideales para comprar ropa y artesanía de todo el mundo.

Este está abierto los lunes y martes de junio a septiembre.

Disfrutar de diferentes actividades acuáticas Ibiza es un lugar único para disfrutar del mar, con 200 kilómetros de costa y más de 70 playas para elegir. Además, a algunas se puede llegar en coche o a pie, pero a las menos cómodas hay que ir en barco.

Un aspecto que las hace especiales es que en sus orillas se pueden ver más de 400 plantas y más de 1.000 especies de animales. Asimismo, la peculiaridad del fondo marino de Ibiza es que no tiene algas, sino plantas de Posidonia, una planta que actúa como filtro del agua, por eso siempre es muy clara. La UNESCO llamó a esta planta, que crece solo en el mar Mediterráneo, patrimonio inmaterial de la humanidad.

Entre las actividades acuáticas más demandadas actualmente se encuentra el paddle board y el snorkel. Estas se pueden realizar en cualquiera de las playas. Sin embargo, empresas como Float Your Boat ofrecen llevarlas a cabo adentrándose en el mar, con una excursión en crucero.

Una de las ofertas es el crucero por las calas de Ibiza con paddle, snorkel y bebidas. Esta consiste en una excursión por las calas de Ibiza con una duración de 6 horas, en las que se incluye: el atraque en Cala Bassa, en Cala Conta, la parada de baño con paddle y snorkel y, por último, la exploración de la costa ibicenca y los islotes del oeste.

Algunos consejos En cualquiera de las actividades, Float Your Boat recomienda usar crema solar, hidratarse constantemente, el uso de gafas de sol y usar sombrero para poder cubrir la cabeza. De esta forma, se disfrutará de las vacaciones sin sufrir un golpe de calor o quemarse la piel.