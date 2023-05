Los requisitos que son necesarios para ser azafata de vuelo, según Global Training Aviation

En esta nueva era digital donde fluye mucha información por segundo y todas las personas están conectadas a través de sus dispositivos móviles y comparten experiencias con el mundo, uno de los puestos de trabajo más deseados es el de azafata de vuelo.

Como todo empleo, tiene sus ventajas y perjuicios, pero la realidad es que ayuda a recorrer el mundo entero y su salario es uno de los mejores del mercado laboral. En este camino, para su formación, en España existe Global Training Aviation (GTA), una de las empresas líderes en el sector de la formación aeronáutica para pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros.

Consejos y requisitos para ser azafata de vuelo Entre las exigencias de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España y las recomendaciones de Global Training Aviation, para ser azafata de vuelo se necesita cumplir una serie de requisitos. El principal es ser mayor de edad. Cabe destacar que se puede iniciar el curso con 17 años, pero el título solo será oficial cuando el estudiante cumpla 18 años. Además, es necesario saber nadar, ya que se toma un examen práctico donde se exige 100 metros en 2 minutos y 30 segundos. A su vez, se recomienda hablar español a la perfección y dominar el inglés. Si bien no se exige ninguna titulación especifica, es parte de la formación aprender un nuevo idioma, además que será muy valorado por las compañías a la hora de contratar. Por otro lado, si bien no es una exigencia para los cursos, existen empresas aéreas que piden una altura mínima. Por eso, desde Global Training Aviation aconsejan superar 1.60 metros en mujeres y 1.70 metros en hombres.

En este camino, las empresas podrán tomar varios criterios de selección. Sin embargo, la formación académica no solo será un requisito indispensable, sino la carta de presentación de los postulantes. En este sentido, la titulación mínima es ESO o equivalentes. No obstante, desde Global Training Aviation recomiendan tener título de Bachillerato o similares, que serán valorados de manera positiva por las compañías aéreas.

Sobre Global Training Aviation Fundada en 2002, Global Training Aviation fue la primera ATO en España. Su filosofía se basa en novedosas metodologías didácticas, la estandarización de su entrenamiento y el uso de sistemas de simulación de última generación, con certificatorio de nivel D, el máximo posible, que hace que una hora de vuelo a bordo equivalga a efectos de formación a una hora de vuelo real. Como resultado, la empresa consigue una sólida formación tanto en la parte teórica como en la parte práctica.