Wiohair lanza la versión mejorada de su TOP 1 en ventas: vitaminas capilares en formato gominola sin azúcar

Wiohair mejora su producto estrella, las vitaminas para el cabello formato gummie, eliminando el azúcar de su fórmula y con un nuevo sabor: fresco sabor a menta. Ideal para una sensación refrescante en el retrogusto Las vitaminas para el cabello de Wiohair, con más de 10.000 unidades vendidas, se han convertido en su producto más emblemático. Un cóctel de vitaminas, biotina, ácido fólico y yodo imprescindible para un cabello vital y fuerte.

¿Qué mejoras presentan las nuevas Vitaminas Capilares de Wiohair?

Fórmula sin azúcar: obtener una fórmula de gusto sabroso sin recurrir al azúcar es todo un reto que se ha conseguido después de meses de desarrollo. Es muy importante para la marca que las gominolas sean un momento de placer para sus clientes.

Nuevo sabor a menta: se ha trabajado en un sabor refrescante debido a que muchos clientes toman las gominolas al finalizar las comidas y este nuevo sabor garantiza una sensación muy agradable. Además, poder tener varios gustos ir alternando las gominolas es un "must" para no cansarse y aportar siempre las vitaminas necesarias al cabello.

¿Qué beneficios tienen las vitaminas para el pelo de Wiohair?

Cabello más fuerte.

Evita rotura de cabello (o cabello débil).

Acelera el crecimiento capilar.

Aporta todas las vitaminas y nutrientes necesarios para un cabello sano.

Más volumen y brillo.

Mejora del estado de la piel y las uñas. Biotina y Vitamina C, los ingredientes clave de la fórmula entre más de 8 vitaminas y nutrientes.

Las Vitaminas para un cabello sano de Wiohair están compuestas por Vitamina A, D, E, B5, B6, B9 (ácido fólico), yodo, B7 (biotina) y vitamina C. Siendo estas 2 últimas vitaminas, esenciales para el crecimiento y desarrollo del cabello, fortaleciéndolo y aportando mucho volumen y brillo.

¿Dónde encontrar las nuevas Vitaminas sin azúcar para el cabello de Wiohair?

Las nuevas Vitaminas para el cabello sin azúcar y sabor menta están en promoción de lanzamiento esta semana y se pueden encontrar en www.wiohair.com