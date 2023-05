La implementación de la nueva jornada de 40 horas, de la mano de Edig

Después de completar todos los trámites legislativos y tras su publicación en el Diario Oficial, la Ley N.º 21.561 que reduce la jornada laboral a 40 horas ya es una realidad para los trabajadores chilenos.

Esta iniciativa fue presentada en 2017 por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y, con ella, se busca generar un impacto positivo en la calidad de vida y productividad laboral.

¿Cómo funcionará la progresividad de su implementación?

Como toda ley, es importante considerar los plazos para su entrada en vigencia y, en este caso, la jornada de 40 horas comenzará a regir después de un año de haber sido publicada por el Diario Oficial. Con esto iniciaría el proceso de transición que contempla un periodo de cinco años para que las empresas logren reducir la jornada laboral de forma progresiva.

¿Cómo aplicará la progresividad? Por ejemplo, el primer año se reduciría la jornada a 44 horas; luego, en el tercer año a 42 horas y así sucesivamente, hasta llegar a las 40 horas en el quinto año.

Es importante precisar que su cumplimiento es obligatorio para todas las empresas y empleadores del país, salvo algunas excepciones señaladas en la normativa.

En definitiva, el proyecto de ley recientemente aprobado reduce la jornada laboral ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas semanales, bajando gradualmente para no impactar a las empresas y pymes del país.

La ley también permite la distribución horaria semanal de 4x3, esto es, cuatro días de trabajo por tres de descanso a la semana y restringe el uso del artículo 22 inciso segundo (trabajadores de alta gerencia) para que su jornada no supere, en ningún caso, las 40 horas semanales.

Esta iniciativa ya es Ley y, entrando en vigencia total, los trabajadores podrán gozar de un descanso mayor para poder disfrutar de una vida familiar sana y efectiva.

