Cabello sano este verano de la mano del estilista Pablo Bogado

Pablo Bogado, el reconocido estilista y embajador de System Professional, la línea de lujo de cuidado del cabello del Grupo Wella, apuestan nuevamente por tener un cabello sano, brillante y radiante este verano. Porque la melena siempre será la mejor carta de presentación.

Durante los meses de verano, el cabello se expone a ciertos agentes externos como el Sol, la sal del mar, el cloro o la humedad que pueden causar debilidad, deshidratación y rotura. Realizar un tratamiento en el cabello antes de estar expuesto a estos factores, la prevención y realizar un mantenimiento adecuado en casa serán las mejores armas para enfrentarse a estas agresiones.

Por eso, Pablo Bogado recomienda el tratamiento INTENSE para fortalecer el cabello y prepararlo para resistir estas condiciones desfavorables, así se va a mantener el cabello perfecto durante todo el verano. Toda la línea Solar de System Professional ayudará a proteger el color, la picazón, la rotura y el color verdoso de la piscina, siendo esta línea la mejor aliada en esta época. En palabras de Pablo Bogado: “Mantener el cabello sano de mis clientas es mi máxima prioridad durante todo el año, pero especialmente en verano cuando el cabello sufre de las agresiones que conlleva esta época de calor. Mi recomendación siempre es realizar el mejor tratamiento que mejor se ajuste a las necesidades de tu cabello en el Studio y prevenir con toda la línea solar de System Professional.”

Los 5 consejos de Pablo Bogado para cuidar el cabello este verano La hidratación es una gran aliada

Porque cuando un cabello está realmente hidratado puede enfrentarse con más fuerzas a las agresiones externas propias del verano: cloro, Sol, salitre y la humedad. Toda la línea Hydrate o Solar de System Professional será de las mejores aliadas. Cabe recordar que si se usa alguno de estos tratamientos únicamente será necesario realizar un par de lavados a la semana con estos productos.

Ducharse siempre antes y después de la piscina o el mar

El cabello es poroso, por eso, siempre va a favorecer que se moje la melena antes de meterse en cualquier tipo de agua, ya sea dulce o salada. El agua penetra en el cabello y eso hace que disminuyan considerablemente y no penetren los agentes irritantes que ya se han mencionado. Y siempre, siempre ducharse y lavarse el cabello una vez que ha sido expuesto al agua de la piscina o la playa. Una buena mascarilla hidratante ayudará siempre para reconstruir la fibra debilitada.

Utilizar un protector solar de calidad

Este tipo de productos harán que la queratina propia del propio cabello esté protegida. Los protectores vienen siempre formulados en spray o aceites. “Mi recomendación en este sentido es el aceite SOLAR SUN OIL de System Professional donde tendremos una protección de 24 horas con una sola aplicación. Su ingrediente básico es el aceite de aguacate, realmente beneficioso y nutritivo que protege durante y después de la exposición solar. No queremos fastidiar nuestro color ni dañar nuestro rubio”, recuerda Pablo Bogado.

Cuidar los secados y peinados

No es recomendable realizar peinados muy tirantes ni tener el pelo húmedo mucho tiempo. Aunque sea verano siempre es aconsejable realizar secados con una temperatura baja del secador. No abusar de las herramientas de calor y usar siempre un protector térmico si se va a hacer uso de estas herramientas.

Los complementos de moda

Ya sean gorras, sombreros o incluso la sombrilla serán aliados de confianza durante esta época del año. No se puede olvidar que el cuero cabelludo es una prolongación de la piel. Cuanto mayor se cubra esta zona, mayor será el beneficio para evitar que el Sol incida en la piel.

