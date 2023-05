Como traumatólogo en Madrid, se incorpora el Dr. Antonio Benjumea en las Clínicas H3

En el momento de ofrecer tratamientos efectivos en salud, es esencial contar tanto con personal cualificado como con acceso a las tecnologías de vanguardia que permitan impulsar la ágil recuperación de los pacientes. En fisioterapia y traumatología, estos tratamientos obtienen una relevancia especial. Con el objetivo de brindar un servicio eficiente a sus pacientes, Clínicas H3 ha integrado a un nuevo traumatólogo Madrid a sus clínicas, el Dr. Antonio Benjumea, especializado en traumatología de tren inferior.

Un servicio dirigido a la recuperación de los pacientes Clínicas H3 nació como un proyecto personal impulsado por el objetivo de crear un espacio donde la fisioterapia representara la evolución del esfuerzo y al compromiso. Por ello, en estas clínicas se aborda la recuperación de los pacientes desde tres áreas diferentes: la nutrición, la preparación física y la fisioterapia, que son los pilares para lograr un tratamiento efectivo. Con la finalidad de complementar sus servicios, han incorporado tecnología de vanguardia que les permite unificar la fisioterapia manual con las más novedosas técnicas como EPI, ondas de choque y neuromodulación, entre otras.

De esta manera y con un marcado objetivo de alcanzar la mejor calidad posible de la mano de la profesionalidad de sus equipos con un excelente trato el público, Clínicas H3 combina un personal altamente cualificado con la tecnología más novedosa. En sus instalaciones pueden encontrarse salas de fisioterapia y osteopatía, podología, rehabilitación a través de la antigravedad, pilates y gimnasios, lo cual convierte a estas clínicas en centros de referencia en la ciudad de Madrid y sus proximidades.

Incorporan al equipo de Clínicas H3 a Antonio Benjumea Carrasco El doctor Antonio Benjumea Carrasco posee una trayectoria de diez años trabajando como traumatólogo y cirujano en el Hospital Gregorio Marañón, en la localidad de Madrid. Gracias a su especialización en rodillas, pies, caderas y tren inferior, ha sido seleccionado para formar parte del equipo profesional de Clínicas H3. Sus logros profesionales han sido resultado de una pasión familiar marcada por la trayectoria de su padre, traumatólogo de Cádiz, y su afición por los deportes, que incluyen la práctica de futbol, pádel, equitación y waterpolo.

Antonio, como profesional traumatólogo, destaca por priorizar el trato cercano con sus pacientes, ayudándolos a comprender el origen y motivo de sus lesiones para poder abordar el tratamiento indicado para una mejora rápida. De esta manera, combina su motivación personal con el estudio de las últimas novedades técnicas para poder proporcional a sus pacientes un tratamiento que vaya de la mano con las últimas técnicas en traumatología, lo cual se alinea con los valores predicados por Clínicas H3.

Algunas de las lesiones en las que el servicio de traumatólogo privado de Clínicas H3 y Antonio Benjumea pueden ayudar a sus pacientes son lesiones postquirúrgicas (como prótesis, fracturas, tendinitis, hernias, roturas de ligamentos etc.) y lesiones que precisan pruebas de imagen como resonancias, ecografías, o radiografías, etc.

Todas estas patologías son tratables con multitud de exitosos tratamientos como: infiltraciones de ácido hialurónico, infiltraciones de factores de crecimiento, infiltración de células madre mesenquimales, terapia regenerativa con monocitos, proloterapia, etc.

Gracias a su dedicación y compromiso con ayudar a sus pacientes a través de tratamientos vanguardistas y efectivos, Antonio Benjumea Carrasco destaca como la nueva incorporación de traumatólogo Madrid a las Clínicas H3.