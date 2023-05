De qué forma las habilidades caninas potencian el vínculo entre perros y dueños

Según expertos de la Universidad Eötvös Loránd, Hungría, la conexión que se crea entre un perro y el ser humano proviene de una región del cerebro que ambos tienen en común, dedicada a la voz y al reconocimiento de las emociones que el ser humano transmite con ella.

No obstante, para una buena relación entre perros y personas, es necesario que la mascota pase por un proceso de adiestramiento y educación canina, para estimular su mente y su equilibrio. L’Almozara Can Bosc ofrece un espacio especial en Barcelona, tanto para el perro como para el humano, para promover sus habilitats canines.

Habilidades caninas para reforzar lazos entre perro y humano Una de las mejores alternativas comprobadas para afianzar la relación entre un perro y su dueño son las habilidades caninas, ya que estimulan la mente del perro y lo ayudan a ser más resolutivo y desarrollar su capacidad de pensamiento.

Las habilidades caninas son un pilar fundamental en la educación y desarrollo de los caninos, ya que ayudan significativamente a mantener su equilibrio emocional estable, incluso con los perros más excitables. De igual forma, permiten que los perros inseguros superen sus miedos y fobias más fácilmente.

Las clases de habilidades caninas fomentan la estimulación mental, el desarrollo cognitivo y el equilibrio emocional de los perros. Para garantizar un proceso de adiestramiento efectivo, L’Almozara Can Bosc dispone de los mejores profesores especializados en habilidades caninas, para aquellos clientes que deseen mejorar la relación con su canino.

Cómo ha de ser una buena relación mascota-persona Los pilares básicos del adiestramiento canino son los mínimos necesarios para que la relación entre el perro y el humano sea fuerte y sana y, en consecuencia, el vínculo que se genera permite una mejor comunicación entre ambas partes.

El primer elemento que debe existir en la educación canina es la confianza del dueño con el perro, y viceversa. En segundo lugar, tiene que haber una comunicación concisa y clara en el momento de explicar y enseñar comandos o cualquier otro ejercicio, para establecer una relación exitosa entre humano y perro. Otro de los pilares fundamentales es la diversión, más allá de los momentos de adiestramiento. Y, por último, el compañerismo no debe faltar, el cual se desarrolla con el tiempo compartido y viviendo aventuras junto al canino.

L’Almozara Can Bosc tiene más de 30 años de experiencia brindando apoyo a miles de perros y personas para mantener activas sus habilidades sociales y cognitivas y así mejorar el vínculo entre ellos. Con la ayuda y adiestramiento del equipo de profesores expertos en diversas disciplinas, la persona puede disfrutar de un perro feliz y equilibrado, con una relación estable que solo se fortalece con el paso del tiempo.