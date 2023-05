Reconocimiento para Hans Ovando, de Be Chef, con el premio de Mejor Pastelero de España

En la sociedad, una profesión cada vez más popular es la pastelería.

Se trata de una actividad apta para personas de distintas edades, las cuales no necesitan experiencia previa para poder aprender. Además, un profesional de la pastelería tiene la oportunidad de obtener empleo rápidamente, teniendo en cuenta que la mayoría de los restaurantes y bares necesitan de este servicio.

Por estos motivos, los espacios donde se ofrecen cursos de pastelería se han multiplicado en los últimos años. Uno de los más reconocidos de España es Be Chef, una escuela de pastelería en Barcelona, que tiene como profesor a Hans Ovando, el ganador del premio al mejor maestro artesano pastelero del país en 2022.

La importancia de tener a Hans Ovando como profesor en los cursos de pastelería Hans Ovando es el director y también uno de los profesores de la escuela Be Chef. Su crecimiento personal es fuente de inspiración para muchos jóvenes y adultos que pretenden ganarse la vida en el mundo de la pastelería.

Durante el año pasado, en el marco de la feria InterSICOP 2022, Ovando fue considerado como el mejor maestro artesano pastelero de España (MMAPE). La competición se celebró durante las jornadas del 19 y 20 de febrero, y tuvo lugar en el recinto ferial IFEMA de Madrid.

Tras un largo proceso de preparación y duros entrenamientos, el máximo responsable de una de las escuelas de pastelería más importantes del país recibió premios por elaborar el mejor pastel de viaje, la mejor tarta de chocolate y el mejor buffet.

Estos logros ayudan a generar una mayor confianza en los estudiantes que se forman dentro de su escuela. La importancia de tener a Hans Ovando como profesor en los cursos de pastelería de Be Chef reside en que sus alumnos aprenden técnicas y recursos por parte de un profesional destacado en todo el territorio español por su calidad y experiencia.

Los cursos de pastelería en Be Chef pueden ser online o presenciales En las primeras clases de los cursos de pastelería de Be Chef se realizan elaboraciones básicas y tradicionales, para después pasar hacia lo que se conoce como la pastelería moderna, donde los platos suelen ser más trabajados con nuevos ingredientes y recetas.

La modalidad presencial tiene una duración de 10 meses y existen dos horarios. Se puede cursar por la mañana, de 09.00 a 13.00, o por la tarde, de 16.00 a 20.00.

Por otra parte, y entendiendo que la tecnología es cada vez más importante en el mundo, la escuela de pastelería Be Chef dispone de una modalidad online que destaca por incluir una variedad de cursos para aprender a hacer bombones, donas, macarons, cheesecakes, tartas y galletas.

Por impulsar una formación de calidad y prestigio, que se destaca por tener de director y profesor a uno de los mejores maestros pasteleros de todo España, los cursos de pastelería de la escuela Be Chef son cada vez más elegidos por el público.