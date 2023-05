¿Dónde encontrar un campamento especializado en inteligencia emocional y deporte? Tarifa Kitesurf Camp

Tarifa Kitesurf Camp es una destacada empresa que, desde el 2013, ofrece el campamento de inteligencia emocional y deporte para adolescentes entre 13 y 17 años.

En este, se refuerza su autoconocimiento y autoestima, a través de Sports Challenges o la práctica de deportes de concentración, equilibrio, perseverancia y fuerza interior: surf, windsurf, caballos, vivac, escalada, jiu jitsu, yoga acrobático, trekking, danza, karting, circo, mountain bike y natación en el océano.

El camping se ejecuta durante dos semanas y con máximo 29 participantes, guiados por expertos en la adquisición de distintas herramientas aplicables en la vida cotidiana.

Estrategias de construcción emocional De acuerdo con el equipo profesional de Tarifa Kitesurf Camp, el cerebro adolescente está en desarrollo y tiende a cuestionar la autoridad. Por ello, necesita seguridad, independencia y una serie de habilidades sociales, personales y de comunicación para asumir esta etapa.

En ese sentido, la organización tiene dispuestas dos modalidades de campamento: la X edición de Kitesurf, que está programada para el 30 de junio con clausura el 14 de julio; y Sports Challenges, que se llevará a cabo entre el 16 y el 30 de julio y tendrá sesiones de dos horas en la mañana, de lunes a viernes, impartidas por coaches con enfoque práctico y participativo.

Una de las grandes ventajas de los deportes del cronograma es que facilitan salir de la zona de confort, pues no se practican habitualmente; además, las actividades son pensadas especialmente para establecer estados reflexivos sobre algunas situaciones emocionales. Y, en general, buscan sorprender y explicar un lado desconocido de la persona para permitirle ser más dinámica y creativa.

En cuanto al alojamiento se refiere, los campers y el personal de Tarifa Kitesurf Camp cuentan con un espacio seleccionado y dedicado al campamento de verano. Para esta ocasión, se trata de una casa acotada y segura, situada en medio de la naturaleza, cerca de la playa y solo a 5 minutos de la ciudad de Tarifa. Asimismo, la distribución en habitaciones y bungalows de diferente capacidad, se realiza por edades y sexos.

Uno de los grandes atractivos es el menú equilibrado de dieta casera mediterránea y productos de la zona que se ofrece. Es importante mencionar que los días en los que las condiciones climáticas no sean buenas para la práctica de alguna disciplina, la clase será sustituida por otro deporte o labor.

Actividades alternas con los mismos propósitos Además del programa de inteligencia emocional mediante el Sports Challenges, Tarifa Kitesurf Camp tiene programadas otras tareas, talleres y ejercicios como voleibol, baloncesto, palas, frisbee y snorkelling. Del mismo modo, se realizan excursiones a Bolonia, específicamente a las ruinas romanas, el museo, la duna y las playas, con tarifa cultural y parque acuático. Igualmente, hay salidas nocturnas a la ciudad de Tarifa, juegos, dinámicas de convivencia, concursos, conciertos, cine de verano, fiestas, etc.