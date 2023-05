Weitec gana Venture on the Road Alicante organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra (Telefónica)

Weitec se ha proclamado vencedora en la sexta parada de Venture on the Road en la Comunidad Valenciana. El acto tuvo lugar ayer por la tarde en la ciudad de Alicante, última parada del evento itinerante de esta sexta edición organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups Tras su paso por Oviedo, Cartagena, Bilbao, Málaga y Valladolid, Alicante ha sido la sexta y última parada de esta gira, previa a la gran final de Madrid donde se elegirá a la startup ganadora de la sexta edición de Venture on the Road. Este 2023, la gira ha mantenido sus objetivos: buscar las mejores oportunidades de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

Celebrada el jueves 18 de mayo en la sede de Distrito Digital de la Comunidad Valenciana, en la Avda. Perfecto Palacio de la Fuente, contó con la experiencia y el conocimiento del ecosistema local gracias a la colaboración de socios locales como AlicanTec, el Parque Científico de la Universidad de Alicante y el Distrito Digital de la Comunidad Valenciana.

Las cuatro startups finalistas fueron: Avamed Synergy: solución de integración de herramientas digitales que permite anticipar el crecimiento tumoral y su clasificación, eliminando complicaciones durante la cirugía compleja; Beasts: aplicación que permite digitalizar la figura del coach/analista profesional de e-sports para que los jugadores puedan recibir recomendaciones personalizadas en base a su estilo de juego; Stenfit: plataforma SAAS que nace con finalidad de poder conectar a entrenadores con sus usuarios y facilitarles una herramienta que les permita profesionalizar y centralizar todos sus servicios; Weitec: empresa de desarrollo de soluciones que permiten monitorizar las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, acercándolas así a la innovación y transformación digital.

En el acto en Alicante también participó Felipe Polo, fundador de GuideSmiths y TeamHackers, mentor de SeedRocket e inversor en startups, que ilustró a los emprendedores con una ponencia bajo el título: ‘Cómo cargarte una startup cuando mejor va’, donde contó cómo también es posible morir de éxito y cómo él lo evitó y sus aprendizajes. Además, de por qué tuvo que despedir a un cliente del IBEX 35 en su primera semana para poder crecer.

Weitec, la startup ganadora de Venture on the Road en Alicante, ya tiene su puesto en la final nacional que se celebrará el 13 de junio en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de ciudades. Asimismo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 10.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud. También tendrá acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

La propuesta vencedora de la final nacional del VI Venture on the Road recibirá como premio un pack de ayudas por parte de todos los partners, que cuenta con asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a eventos, formaciones, talleres y contactos.

Venture on the Road finalizó en Alicante su gira por ciudades de las principales comunidades autónomas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento ha pasado por Oviedo, Cartagena, Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante.