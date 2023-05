Català Reinón, el despacho de abogados en Barcelona con más de 30 años de experiencia

Son innumerables las personas que buscan un Despacho de Abogados Barcelona, ya que los problemas en materia legal están a la orden del día.

Sin embargo, a la hora de elegir un lugar, es esencial asegurarse de que sea una firma con experiencia, responsabilidad y reputación, ya que de eso depende el éxito o el fracaso de los casos.

Una de las alternativas del mercado en la Ciudad Condal es el despacho Català Reinón Abogados, el cual destaca por su trayectoria de más de 30 años y por contar con un equipo de profesionales especializados en una diversidad de ramas del derecho.

Català Reinón, el despacho que ofrece servicios integrales en todas las áreas del derecho Català Reinón es un despacho de abogados, el cual también tiene sedes en Sabadell y Madrid. Este bufete se caracteriza por ofrecer un servicio integral en todas las áreas del derecho, tanto para particulares como para empresas.

El equipo de esta firma está compuesto por expertos juristas especialistas específicamente en materia penal, laboral, inmobiliaria, familia, mercantil, accidentes y negligencia, herencias y sucesiones, civil, concurso de acreedores, empresa y compliance. También hay abogados fiscales e hipotecarios y bancarios. Al tener profesionales en cada área legal, el despacho puede adaptarse a diferentes requerimientos.

La experiencia de los profesionales del derecho les permite defender a los clientes en casos como denuncias, querellas, delitos leves y graves, conflictos laborales y sindicales, separaciones, divorcios, custodia de menores, conflictos entre socios, conflictos con compañías de seguros, etc.

Además, el despacho cuenta con colaboradores en diferentes ámbitos que ayudan ante los tribunales para garantizar que la clientela pueda salir airosa de los conflictos legales. Entre los colaboradores hay procuradores, peritos judiciales e investigadores privados.

El cliente, la prioridad El objetivo de Català Reinón es ofrecer un servicio personalizado y adaptado a las necesidades de cada individuo o empresa. Para ello, los abogados de este despacho mantienen una comunicación constante con sus clientes, para poder conocer en profundidad cada caso y ofrecer la mejor solución posible.

Consultoría online El despacho ofrece un servicio de consultoría online para aquellos que necesiten resolver cuestiones legales de manera rápida y eficaz, pero que no pueden trasladarse a la sede física por falta de tiempo, etc.

El procedimiento para realizar una consulta en línea es sencillo. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la web de la firma. Allí hay un apartado en el que es posible elegir si se desea únicamente una consulta telefónica o una consulta más acompañada de un análisis de documento.

Los usuarios pueden elegir la fecha de la consultoría. Asimismo, pueden visualizar en la plataforma las opiniones de otros clientes, lo cual sirve como referencia antes de la contratación del servicio.