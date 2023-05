Terapia online opiniones. ¿Es igual de bueno un psicólogo online?

El uso de nuevas tecnologías están teniendo un efecto transformador en la atención de la salud. Actualmente, la especialidad con más consultas y reservas de citas por internet es la psicología online. Así lo ha determinado una investigación de un portal especializado en el sector de la salud. A su vez, psiquiatría ocupa el segundo lugar y medicina general el tercero.

Según indica el psicólogo online Ángel Rull, el uso de internet ha ampliado las posibilidades de la psicología online, ya que actualmente pueden acceder a terapia personas que antes, por distintos motivos, no podían hacer terapia presencial. En este sentido, necesitar ir a terapia ya no implica tener que realizar largos desplazamientos, invertir tanto tiempo ni realizar tanto esfuerzo económico. Esto se debe a que la terapia online es un método cómodo y efectivo.

¿Funciona bien la terapia online? El espacio físico donde se realiza la terapia no es un factor determinante a la hora de medir los resultados de un tratamiento. En cambio, las cualidades y la experiencia del profesional, incluyendo su formación, empatía y nivel de compromiso, sí lo son. Además, gracias a los avances tecnológicos actuales el contacto vía aplicaciones como Skype o Meet permiten desarrollar una sesión con cercanía y profesionalidad.

Por otra parte, el paciente puede expresarse con comodidad en un sitio que le resulta seguro como es su propia casa. Asimismo, distintos estudios han comprobado que la psicología online ofrece los mismos resultados que la terapia presencial. La única excepción a esta regla es cuando se requiere la implementación de un tratamiento que necesita de tecnologías que solo están disponibles en los centros de psicología.

En cambio, los tratamientos que no requieren máquinas o equipos específicos, que en psicología son la mayoría, se pueden conducir a través de internet sin ningún tipo de limitación. Por ejemplo, un psicólogo online ansiedad puede ofrecer sesiones de la misma manera que en una consulta física. Incluso esta modalidad puede resultar más asequible, ya que no se requieren alquileres de espacios ni tantos recursos materiales.

Ventajas de la psicología online Además de ahorrar en recursos, recurrir a un psicólogo online requiere de una menor inversión de tiempo, ya que no se necesitan desplazamientos para ir y volver de la consulta. Al mismo tiempo, mejora la capacidad de seguimiento de un tratamiento. Esto se debe a que es posible acudir a la terapia online estando de viaje o fuera de casa. Por lo tanto, resulta más fácil lograr los objetivos propuestos y reforzar el compromiso del paciente con su proceso de mejoría. Por último, esta modalidad ofrece una sensación de mayor tranquilidad en los pacientes.

Al recurrir a la terapia online con un especialista como Ángel Rull, es posible obtener resultados tan efectivos como en una consulta presencial, con las ventajas que ofrece una modalidad que no requiere desplazamientos y que permite disfrutar de un ahorro de recursos.